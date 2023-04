La fête sera-t-elle totale pour l’Estu qui vise le six sur six ?

Ce samedi soir, ce sera l’heure de la conclusion de saison pour l’Estu. Une campagne avec plus de bas que de hauts lors de sa phase classique mais faites uniquement de bons moments jusqu’ici dans sa phase décisive ! Le club tournaisien est reçu du cinq sur cinq pour le moment après avoir enchaîné les succès: 26-35 contre Kraainem, 29-34 du côté de Gand, 27-26 contre Merksem, 31-28 face à Kraainem et 25-32 à Merksem. Il ne reste plus qu’à parachever le travail en recevant, au hall des Sports, Gand qui, grâce à sa victoire face à Kraainem du week-end précédent s’est rassuré tout en s’assurant de laisser de façon définitive la dernière place à Merksem qui basculera donc à l’étage inférieur la saison prochaine.

Contre un adversaire qui n’a dès lors plus rien à perdre ni à gagner, l’Estudiantes rendra-t-il une copie parfaite ? Chacun sur le terrain, sur le banc et dans les gradins l’espérera car, à l’issue de ce dernier match de la saison, une belle fête est prévue: night party (entrée gratuite) ! L’heure sera au relâchement et à la juste appréciation d’une saison qui a été riche en enseignements, avant de se concentrer sur le prochain exercice qui a déjà commencé pour le comité. Pour rappel, on sait depuis une semaine que Romain Poix restera coach principal alors que Max Dassonville continuera à l’épauler sur le banc, tout en gardant la direction sportive. On sait aussi que des profils de joueur à recruter ont été définis pour venir compléter un groupe qui restera dans sa majeure partie. Un arrière est ciblé, vu l’incertitude régnant autour du cas Clément Pavard, comme un pivot de taille afin d’avoir une alternative à ce que proposent Simon Devemy, fort en défense, et Nassim Houarri, plus à l’aise en attaque, mais tous les deux pointés comme de plus "petits" formats à ce poste.