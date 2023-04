Tennis de table: redynamiser le championnat dames, elles y travaillent!

Quatre clubs en plus de celui du RCTT Thuin ont été représentés: Cleo Erquelinnes, le Centre Manage et pour la Wallonie picarde la Palette Huissignies et Saint Piat (Tournai) avec comme responsables Marion De Vos et Caroline Poulain.

Peu valorisé, peu convoité

Les témoignages convergent: le degré d’investissement des femmes dans leur championnat reste faible et cette compétition parallèle est rarement valorisée dans les différents clubs.

"À Huissignies, nous avons des difficultés à motiver les femmes à prendre part à notre équipe dames. Il y a des semaines où je peine à aligner trois joueuses. J’ai répondu favorablement à l’invitation de Carole en espérant trouver des solutions pour améliorer la situation actuelle", explique Marion De Vos.

Au sein du groupe de travail, la Palette Saint Piat, semble faire figure d’exception. "Quand nous n’avions qu’une équipe, nous avons pourtant connu les mêmes problèmes que les autres clubs: un manque d’investissement et d’intérêt. Aujourd’hui, nous avons créé une nouvelle dynamique, mais nous voyons bien que la pérennité des équipes féminines est souvent incertaine. Il ne faut pas crier victoire, mais plutôt continuer à développer des moyens de maintenir la motivation des joueuses ", souligne Caroline Poulain.

Carole Ghyselinck a identifié deux problèmes de fond: "tout d’abord, il y a encore trop peu de femmes qui jouent en division dames, ce qui empêche le championnat de se développer davantage. Ensuite, on constate un réel manque de valorisation de cette compétition. Même sur le site de la fédération de tennis de table, il est difficile de trouver les informations concernant les dames. "

Donner envie…

Une réunion de six heures a permis au groupe de travail constitué de faire émerger quelques pistes de solutions pour remédier à ces problèmes. "Je pense qu’à court terme, créer une double licence laissant ainsi la possibilité aux femmes de s’inscrire dans deux clubs différents pour rejoindre une cellule féminine, permettrait d’affilier plus de dames et donc plus d’équipes. Dans un second temps, pour maintenir la motivation, nous imaginons lancer des séries de tournois au féminin pour qu’émerge une sorte d’unité et de cohésion entre les clubs, mais également une visibilité plus importante ", projette la responsable provinciale.

"Je pense que ce genre d’initiative peut réellement rendre le championnat plus attractif. Les tournois au féminin pourraient intéresser les filles de mon club, et leur permettre de se sentir plus impliquées, au même titre que les hommes dans leur championnat ", espère Marion De Vos qui porte un groupe de 17 filles.

D’autres pistes et outils ont été abordés comme le développement d’entraînements féminins dans les clubs, ouvrir officiellement le championnat au vendredi soir, l’organisation d’une conférence pour aider les clubs à soutenir leurs équipes dames ou encore la création d’un groupe Facebook "Ping au féminin Hainaut".

Une prochaine réunion aura lieu le 18 juin à la Palette Saint Piat (sous réserve de changement). Tous les clubs composés d’équipes féminines ou désireux d’en créer sont invités à y prendre part. "Le championnat dames, l’essayer, c’est l’adopter !", nous convainc Carole Ghyselinck.