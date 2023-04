Séries féminines: une deuxième montée pour la REAL ?

"Prévenu le 6 avril !"

Dans la grisaille, on note toutefois de belles éclaircies dont celle venue d’Acren où la création d’une deuxième équipe est une sacrée belle réussite. Au titre décroché par les A en P2A, s’ajoute en effet la deuxième place des B en P3A, une perf confirmée le dernier week-end par la victoire 4-3 face à Velaines et qui aurait dû permettre aux troupes de Stijn Terache de monter d’un cran directement vu les nombreuses places vacantes dans les trois séries de la P2. "Sauf que ce ne sera pas le cas, pointe le coach de la REAL B. C’est une énorme déception, même si notre saison est déjà réussie. On a appris l’existence d’un tour final le 6 avril. Juste honteux car j’aurais sûrement des filles indisponibles, vu que ce n’était pas prévu au calendrier. Autant chez les garçons, tout est clair dès le début de saison, autant chez les filles, on ne sait jamais rien !"

On donne raison à Stijn qui verra son équipe disputer des play-off à quatre… "On y retrouvera Velaines, troisième de notre série, ainsi que la Juventus Girls Academy et Anderlues, sur le podium en P3B derrière Gilly, le champion… Il devrait y avoir un tirage au sort, sans avantage donné aux deuxièmes, avec des demi-finales, donc, puis une finale ! Mais ça reste le flou total, car ce n’est vraiment pas clair du tout, c’est même compliqué pour les équipes à s’organiser en cette fin de championnat. Il se dit que le vainqueur de ce tour final va monter d’office, mais peut-être également le finaliste, selon les places vacantes restantes."

On est donc en droit d’envisager une seconde montée dans les rangs acrenois après celle de la P2 en P1… Équipe qui a perdu son coach, Kevin Barrez relevant le défi herseautois ! De quoi voir Stijn revenir à la tête d’une formation qu’il a lancée ? "Non, je garde mes B avec Simon Baguet, avec l’espoir de prester en P2 la saison prochaine ! Vu le départ de Kevin que l’on remercie pour les objectifs atteints, nos A sont reprises par un duo de coachs, Dany Dupriez et Grégory Vandergheynst ayant déjà tenu quelques séances pour faire le tour de l’effectif et ainsi se renforcer parce que ce sera sans doute nécessaire. Mais c’est déjà en bonne voie !"