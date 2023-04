P4B: Taintignies a toujours son destin en main

"Nous avons fait le boulot…"

Du côté d’Anvaing B, un tel épilogue serait incroyable pour les protégés de David Vanalderweireldt qui devront, avant tout, assurer les trois points face à Bléharies B, ce dimanche. "Notre victoire à Houtaing a été très importante pour nous, car elle nous permet de toujours croire au titre. De ce côté-là, on peut dire qu’on a fait le boulot pour rester au contact de Taintignies. Dimanche, il faudra respecter cette équipe de Bléharies B comme on le fait pour chaque adversaire. Ce serait bête de tout gâcher alors qu’on vient de faire un très bon résultat à Houtaing. Et puis, on suivra de près le dernier match de Taintignies à Wiers B, sans aucune pression puisqu’on en aura fini de notre côté. Notre petit challenge était de les faire douter le plus longtemps possible et je crois que c’est réuss i", conclut le coach anvinois au feeling redoutable.

Choc des titans à Molenbaix B

En série A, le duel entre les deux premiers du général se tiendra à Molenbaix où l’équipe B dirigée par Fred Agboton va recevoir le champion hurlu dans "sa tournée des stades." L’ambiance sera bien présente car les visiteurs se déplaceront en force, accompagnés de leurs fidèles supporters. Pas vraiment d’enjeu toutefois mais pourtant, cette rencontre ne manquera pas d’intérêt. "À notre petit niveau, on peut dire qu’il s’agit d’un match de prestige entre le champion qui voudra garder son invincibilité et nous qui sommes en pleine préparation du tour final. Notre défaite de l’aller était un tournant dans ce championnat, car depuis, Risquons-Tout a poursuivi la course en tête sans jamais rien concéder. On sera un peu revanchard et puis, comme tout le monde, on aimerait être la première équipe à les battre cette saison… Mais quoi qu’il arrive, notre deuxième place est assurée et on peut, donc, jouer le coup à fond tout en préparant au mieux notre tour final."

"La satisfaction ? Les jeunes !"

Quelques absences sont à signaler du côté molenbaisien, mais Fred pourra faire confiance à ses plus jeunes pousses comme ce fut le cas durant toute la saison. "Oui, nos jeunes, c’est la grande satisfaction de cette saison. On a réussi à en sortir plusieurs de leur catégorie d’âge et à leur donner du temps de jeu dans ce championnat de P4. Des U21 mais également quelques U19 qui ont ainsi commencé à frapper à la porte." De bon augure pour l’avenir du club !