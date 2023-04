P3A: les Ellezellois entrent en mode tour final

"Pas encore parfait !"

Dimanche passé, les joueurs d’Yves Moreau ont confirmé leur regain de forme, s’imposant à Béclers, histoire de rassurer un coach qui espère voir son équipe retrouver toute son efficacité pour les échéances importantes du mois de mai: "Cette victoire fait du bien mais elle est surtout le reflet des deux bonnes semaines d’entraînement que nous avions derrière nous. En face, Philippe Breyne alignait une très belle équipe qui semblait solide. C’était donc un test sérieux avant ce qui va arriver dans deux semaines. Dans le vestiaire, il a fallu remettre de l’ordre ces dernières semaines en faisant prendre conscience aux garçons qu’il fallait se remettre sérieusement au travail. Et si les progrès constatés restent importants, tout n’est pas encore parfait pour autant, mais on continue à tout mettre en œuvre pour être en forme au bon moment." En vue, donc, du tour final !

Dans cette optique, la venue de Luingne B, suivi du déplacement au FC Tournai B, constituera à nouveau un bon test et Yves Moreau, qui salue les retours de blessure de Defrançois, Bruggeman et Vanderroost en attendant celui de Thieffry, est bien conscient que le tirage au sort du tour final sera très important, le but étant bien sûr d’éviter un tout gros morceau comme la Squadra Mouscron, par exemple. Quel que soit le verdict à l’issue de la saison, le groupe semble suffisamment renforcé afin de pouvoir, une nouvelle fois, s’attribuer l’un des tout premiers rôles en P3 ou bien de vivre une saison tranquille, en cas de montée, à l’échelon supérieur.

Gros derby pour Harchies

En série 3B, Harchies-Bernissart prépare aussi le tour final avec détermination et le coach Jean-Charles Fabrel est d’ailleurs tout heureux de finir la saison par des rencontres qui seront particulièrement relevées et permettront à son équipe de retrouver du rythme: "Depuis la fin du premier tour, nous tournons avec un effectif plus réduit et j’ai la chance de récupérer progressivement des joueurs lors de cette fin de campagne. Pour être prêt pour le tour final, il faudra retrouver de la condition et c’est dans cette optique que le match gagné dimanche passé à Hyon a fait le plus grand bien."

Ce dimanche, c’est un derby qui attend les coalisés qui accueilleront Pommerœul dans une ambiance qu’on devine très chaude. "Vu la rivalité entre clubs voisins, l’on se dit qu’il faut impérativement remporter ce match, pas seulement pour penser au tour final mais aussi donner le sourire à notre comité. Tout le monde est très motivé et le déplacement à Casteau dans une semaine sera tout aussi important puisque cet adversaire, qui vient de perdre trois points contre Mons-Nord, espère toujours décrocher le titre", poursuit Jean-Charles Fabrel.

Quoi qu’il arrive maintenant, Harchies-Bernissart met tout en œuvre pour constituer un groupe compétitif pour la saison prochaine, peu importe qu’il soit promu en P2 ou qu’il joue de nouveau la montée dans cette P3B qui aura été passionnante à suivre.