P2A: et dire qu’on croyait le grand Seb éternel !

Sébastien, on parie que vous regrettez déjà d’avoir joué votre dernier match à Enghien…

Ça va vous surprendre mais non ! J’éprouve plutôt du soulagement: courir sans cesse au boulot, pour les enfants et le foot, c’est fini ! Je vais enfin pouvoir être plus cool après 26 ans de carrière !

Quel est le sentiment qui vous est passé par la tête lorsque vous avez quitté le terrain ?

Beaucoup d’émotion ! J’ai vu défiler en quelques secondes toutes mes années de football. J’ai terminé à Enghien où j’ai joué avec Mathew Verhaeren et Bernard Lénelle que j’ai eu comme coach. La haie d’honneur à un quart d’heure du terme m’a fait très plaisir.

Vous attendiez-vous à une telle longévité et qu’est-ce qui vous a finalement permis de tenir si longtemps la forme ?

Non, je ne m’y attendais pas. Quand j’étais plus jeune, j’ai eu un kiné qui me répétait qu’avec ma grande carcasse, je n’irais jamais au-delà de 30 ans. J’en aurai douze de plus dans trois semaines ! Et parlez-en aussi à ma femme, elle à qui j’affirme depuis dix ans que c’est ma dernière année. J’en profite pour la remercier de sa patience… Je crois que ce qui m’a permis de tenir si longtemps, c’est ma motivation. J’adore le foot tout simplement, ça m’a boosté pendant des années. Et j’ai aussi toujours entretenu ma condition physique tout en étant assidu aux entraînements.

Le grand ou double mètre, on vous a affublé de pas mal de surnoms. Il y en a un que vous retenez en particulier ?

Le grand sans doute car c’est celui que j’ai le plus entendu.

Cela ne m’a jamais spécialement affligé.

Et si vous deviez épingler quelques souvenirs marquants de votre parcours ?

Les très belles rencontres que permet le foot. Je peux compter mes amis sur les doigts d’une main mais ils viennent tous du foot. Dans mon travail, il ne se passe pas un jour sans que je rencontre quelqu’un que j’ai vu au cours de matches. C’est normal car vu ma carrière, j’ai passé plus de temps avec mes coéquipiers qu’avec mon épouse…

Le moins bon ?

Des amis avec qui j’ai joué et qui ont disparu. Très curieusement, dimanche passé, c’est à eux qu’est allée ma toute première pensée…

L’entraîneur avec lequel le courant est le mieux passé ?

Je vais en citer deux: Gaëtan Mulnard qui a vite compris mes qualités et mes défauts et m’a positionné en 9 à Havinnes où je me suis fait connaître ; l’autre, c’est Bernard Lénelle qui savait faire passer les émotions lors de ses discours d’avant-match. Terminer face à lui et à Matthew, c’était génial ! La fin idéale.

Quelques joueurs qui vous ont particulièrement marqué ?

Au niveau du talent, je dirais Jonathan Trésegnies (NDLR: Deux-Acren). Il était vraiment impressionnant ; Jordan Menet à Molenbaix ; Fabien Fagnot, Cédric Belin, Julien Dubois ; le dernier pour son jeu au pied. Jérémy Delattre et Fabio Scarpino que je vais retrouver au tennis.

Quelle est la chose que vous avez toujours détestée dans le monde du football ?

Disons-le tout net: c’est un monde de faux-culs ! Tu peux être le meilleur un jour et une merde le lendemain. Et aussi les joueurs qui discutent pour trois fois six sous… Je n’ai jamais compris !

La valeur essentielle que vous a apportée ce sport ?

La loyauté envers les coéquipiers, le staff, le club. Le foot m’a obligé à devenir sérieux à long terme. J’en avais besoin.

Le conseil que vous donneriez à un jeune qui espère faire carrière dans le football ?

Ne jamais abandonner ! C’est marrant, j’en ai discuté il y a quelques jours avec mon fils de 9 ans qui est déjà branché football. Tout au long de ma carrière, j’ai ainsi connu des joueurs très forts mais à force de travail, je les dépassais… Toujours vouloir faire mieux, se remettre en question.

Reverra-t-on Sébastien Abrassart dans le costume d’un entraîneur ?

Normalement non même s’il ne faut jamais dire jamais. J’ai entraîné les jeunes à l’université pour gagner un peu d’argent de poche mais je n’ai jamais accroché même si cela surprend pas mal de monde. Pourtant, j’ai déjà été sollicité pour reprendre des jeunes ou encore une équipe première. Mais je crois que je n’ai juste pas la fibre pour ça…