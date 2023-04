P1: le Pays Vert battu à la RAAL mais pas abattu

Sur le coup, la joie des Louviéroises était immense, celles-ci revenant à trois points des Athoises mais avec un match de plus à jouer. La logique voudrait ainsi que dans quinze jours, les deux équipes se retrouvent à égalité d’unités et de victoires. Les Louves s’en remettaient au goal-average, nettement à leur avantage, pour devenir les favorites dans la quête du titre. Et de leur côté, les Gazelles pestaient contre ce coup reçu sur la tête au pire moment de la saison. C’était toutefois sans compter sur un règlement qui se veut extrêmement clair et existe depuis des lustres. Pour une attribution de lauriers, à égalité de points et de victoires, on ne requiert pas à la différence de buts pour départager les équipes, celles-ci devant se résoudre à jouer un test-match en terrain neutre. Un scénario plus que probable mais à confirmer au gré des résultats au cours des deux premiers week-ends, la RAAL jouant d’abord Gosselies pour finir face à Hensies, le Pays Vert étant bye ce samedi avant de se rendre à Manage.