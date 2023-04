Alignant principalement des séries C, les vallois représentaient les équipes favorites du championnat, à tous les niveaux.

Après un réel survol de la division 2, et une saison sans défaite en division 1, les deux équipes terminent championnes. "L’équipe B est invaincue, et est championne depuis un mois. Quant à la A, elle a réalisé un match nul et déclaré un forfait. Son principal concurrent était Froyennes qui présentait une équipe avec des joueurs d’expérience, raconte Nicolas Margerin, président de l’ERT de Vaulx et membre de l’équipe B. C’était clairement notre objectif dans les deux séries d’obtenir le titre !"

Plus qu’un simple le titre, les joueurs vallois recherchaient aussi le challenge. "Nous sommes contents de monter de division car nous savons que la saison prochaine il n’y aura plus de matchs"faciles". On espère qu’ils seront plus serrés", confie Jérôme Foucart qui rejoindra avec ses coéquipiers la première division dès septembre.

Les Vallois continuent sur leur bonne lancée en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de l’ERT. La finale pourrait bien d’ailleurs être un derby Vaulx A contre Vaulx B, les deux équipes ne pouvant se rencontrer qu’à cette étape de la compétition.

"L’ERT est vraiment un championnat convivial que nous adorons ! Nous connaissons tout le monde et nous arrivons à nous challenger malgré tout. Si des joueurs souhaitent rejoindre nos équipes pour partager cette expérience, ils sont les bienvenus !", ajoutent Nicolas et Jérôme.