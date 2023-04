Tournai prend sa revanche et empoche le derby

Pour les bis, c’était un derby contre Enghien qui les attendait. Un sentiment de revanche planait après les deux défaites de l’an passé. Un choc important aussi au classement car Enghien est 7e, à quatre unités des Rouge et Blanc. La mi-temps sera atteinte sur la marque de 0-1 grâce à un but sur PC. La deuxième période sera plus tendue. Les Tournaisiens créent quelques occasions mais manquent de finition. Par contre, ils sont irréprochables défensivement, ce qui crée une certaine tension et des fautes parfois à la limite. "Mais c’est une victoire méritée pour nos Dog’s qui se sont battus et qui auraient mérité l’un ou l’autre but supplémentaire." Le THC peut toujours rêver de Top 5. Anderlecht possède quelques points d’avance. Mais il compte deux matchs de plus.

Les Dames 1 ne se déplaçaient qu’à onze au Parc, avec trois renforts de l’équipe bis et Louise Gabriels dans le rôle de gardienne. Lolita Guelton et Éleni Coussement sur PC donnent un joli viatique de deux buts pour les Tournaisiennes. Score à la mi-temps. Mais la fatigue se fera ressentir durant le second acte. Cela aura raison des visiteuses qui prendront deux buts. La semaine prochaine, le THC accueille le leader, la Rasante 4.

Les Beaux Mollets, l’équipe bis dames, faisaient face au même adversaire. Un gros défi car le Parc est juste derrière elles au général. Malheureusement, nos régionales ont été prises par la pression de l’enjeu. Elles ne sont jamais vraiment rentrées dans la rencontre. Elles ont commis bien trop d’erreurs pour concrétiser les rares occasions. Ces manques à la construction ont offert des brèches aux Bruxelloises qui n’en demandaient pas tant ! Elles marqueront un but lors de chaque mi-temps. Suffisant pour s’imposer !