P1: Petit Lilian Rubrecht est (déjà) devenu grand à Kain

"Heureux de recevoir notre chance"

Si l’équipe B kainoise sauve sa peau en P1, elle le devra en partie aux jeunes pousses du club, qui se distinguent d’ailleurs à tous les échelons. En transperçant la défense blatonienne samedi, Lilian Rubrecht a lancé un signal fort, qui n’est pas sans rappeler les débuts d’un certain Émile Salmon, passé au rang de clutch-player de l’équipe A. "J’ai privilégié samedi les pénétrations mais je peux aussi tirer d’un peu plus loin, ou tout simplement isoler mes partenaires, explique celui qui s’épanouit à la mène ou sur l’aile. L’objectif, maintenant, c’est de conserver ma place et pour cela, je suis bien conscient qu’il faut continuer à m’entraîner et bosser dur. À terme, je lorgnerai naturellement sur l’équipe A, avec qui j’ai déjà l’opportunité de m’entraîner. Mais dans un premier temps, je veux tout donner pour les"B", qui nous ont accueillis à bras ouverts et nous dispensent de précieux conseils. Les anciens nous donnent beaucoup de confiance et cela se ressent dans nos prestations."

Troisièmes de leur poule au 1er tour en U18 AWBB, les gamins trônent actuellement en tête de leur second mini-championnat. La récolte qui s’opérera par les dirigeants kainois dans deux semaines s’annonce fructueuse.