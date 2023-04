Le PVTM fait la bonne affaire en Promotion

En P1, Don Bosco a perdu à Farciennes (3-1). Privé à la passe de Corentin Debliquy, forcé de mettre un terme à sa carrière suite à une grave blessure à la jambe, il n’a pas à rougir de la défaite. "On n’est pas très loin de gagner le premier set, indique d’ailleurs ce dernier, coach intérimaire de François Mainil. Après la perte du set, on a du mal à se remobiliser dans le deuxième. On suit mieux les consignes dans la manche suivante surtout au bloc et on est plus incisifs à l’attaque tout en étant plus stables en réception. Malheureusement, leur opposite nous fait vraiment mal dans le quatrième". Dans la même série, le Skill, privé de Jean-Charles Kwittek, a aussi perdu, mais après avoir bataillé ferme face à Elouges pour finalement s’incliner par le plus petit écart (2-3). On notera encore les défaites plus attendues du PVTM à Mons (3-1) et d’Enghien à Fleurus (3-0).