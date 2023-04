Frasnes se maintient en R1 mais sa saison a été minée par les blessures

Après la rencontre, les Fourmis ont encore mis à l’honneur leur coach mythique. "Ils m’ont offert un cadre avec un mot de chacun et un ballon de rugby au milieu. Ce sera un souvenir impérissable".

"Pas à notre place"

Et les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, les Collinards ont appris lundi qu’ils ne devraient pas jouer de barrage. "Les deux descendants de N3 sont flamands. Il y aura donc deux montants wallons de R2. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour nous !"

Tout le monde peut donc être rassuré au club avec ce maintien en Régionale 1. Mais cela ne peut enlever totalement une certaine frustration chez Cédric Bleus. "J’avais annoncé vouloir jouer le Top 4 en début de saison. Je reste certain que cela aurait été possible sans toutes les circonstances défavorables que l’on a connues tout au long de la saison. On a eu des arrêts, des joueurs qui ont su moins venir aux entraînements à cause leur situation professionnelle, de nombreuses blessures… On n’a pas été épargné. On ne finit pas à la place qu’on mérite. On a prouvé la semaine passée contre le Hesby, avec un groupe presque complet, qu’on aurait pu faire beaucoup mieux".

Pour éviter une telle mésaventure la saison prochaine, les Frasnois vont donc devoir étoffer leur noyau. Même s’il ne sera plus officiellement à la tête de l’équipe, Cédric Bleus n’hésitera pas à donner un coup de main. "Car je pars à cause d’un changement dans ma vie professionnelle, pas pour un désamour pour le club. Je vais être actif dans le recrutement. On n’a pas la chance, comme Tournai par exemple, d’être dans une grande ville. On est dans le trou de la Wallonie picarde… Mais on doit trouver des solutions pour s’étendre et étoffer notre noyau senior en attendant que nos jeunes puissent faire la jonction".

Car notre interlocuteur a un rêve dans le futur. "Avec Éric Tourneau, on a pris les U8 au tout début de l’école de jeunes et on a pu les faire évoluer. Notre rêve, c’est de pouvoir les entraîner un jour ensemble dans le cadre de l’équipe senior. Il faut voir si ce sera jouable avec mon travail. Mais pourquoi pas faire mon retour dans quelques années dans ces conditions ?"

Avant de réaliser cette pensée onirique, le mentor des Fourmis distillera encore des entraînements pour l’instant. Avant peut-être "un amical à Tournai car on a un petit trophée avec eux. Il est en notre possession pour l’instant. Mais on sait que le TRC veut le récupérer".

Ensuite, Cédric Bleus passera le relais. "On a déjà reçu quelques CV pour le futur coach. La décision devrait tomber le plus rapidement possible afin de pouvoir effectuer la transition en douceur. On verra alors quel objectif aura le nouveau mentor. Il aura libre court pour ses idées, du moment qu’il conserve l’état d’esprit qui fait le charme de notre club".