Dottignies champion et Comines sûr deuxième ?

Comme nous l’indiquions la semaine dernière, Dottignies avait trois finales à jouer pour devenir champion de P2. La première, et plus difficile, a été parfaitement négociée. Dimanche, le RDS accueille la lanterne rouge, Winkel. Il pourrait fêter le titre à la maison. Pour cela, il faut absolument gagner et espérer que, comme la semaine passée, Westrozebeke (à deux points) et Zonnebek (à trois) perdent des plumes.

En P3, Comines a déjà rempli son objectif en se qualifiant pour le tour final. Mais désormais, la Jespo espère bien s’accrocher à la deuxième place qui est la sienne. Il ne lui manque qu’un point dimanche face à Zillebeke (13e) pour l’assurer. Mathématiquement, Ploegsteert peut encore espérer le Top 5. Il est à cinq points alors qu’il reste six unités à distribuer. Mais les troupes de Mathieu Vermeire veulent juste finir la saison au mieux et enchaîner les victoires. Une nouvelle occasion leur en sera donnée contre l’avant-dernier, Roulers-Daisel B.

Enfin, Houthem voudra se remettre de sa défaite frustrante du week-end dernier face à Menin (4-3). Il accueille Westouter (13e) dimanche avec l’envie de poursuivre cette belle deuxième partie de saison.