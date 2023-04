Après la Real, Martin Boulenguer va découvrir le Pays Blanc

L’année prochaine, la défense antoinienne aura de fameux accents acrenois. Après Julien Toussaint et Benjamin Duyck, le Pays Blanc accueille Martin Boulenguer (22 ans), passé quelques mois par la Real durant la saison 2020-2021. "Voilà un an et demi que je suis sans club, depuis l’arrêt de la saison à cause du Covid. J’avais repris des études et je n’avais donc plus trop le temps. Mais le foot me manquait et mon pote, Julien Toussaint, m’a sollicité. Comme j’avais adoré mon expérience en Belgique et qu’il m’a parlé du projet et de l’ambiance familiale du Pays Blanc, j’ai tout de suite été séduit. Surtout que le courant est aussi bien passé directement avec le coach. Je veux me relancer en reprenant sérieusement la compétition et gagner un maximum de matches. Nous voulons jouer le tour final, les premières places et j’aimerais aussi signer un beau parcours en coupe".