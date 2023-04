P4B: Wiers B connaît un petit coup de mou

Prendre quatre buts sans en marquer un seul face à un rival direct pour le tour final, ça fait un peu tache. Et pourtant, c’est ce qui est arrivé aux Wiersiens qui avaient sans doute cru trop vite en leur bonne étoile. " En première mi-temps, on avait plutôt la maîtrise du jeu même si on a encaissé juste avant le repos suite à une erreur défensive. À vingt minutes de la fin, on pensait avoir égalisé mais notre but a été annulé pour une faute de main, discutable ou pas, je ne peux pas être affirmatif. En tout cas, c’était le tournant car juste après cette action, Brunehaut a mis à profit une deuxième erreur pour faire le break avant d’inscrire deux derniers buts. C’était sans doute trop sévère dans les chiffres mais la défaite est quand même là.