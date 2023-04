P4A: Les Velainois arrachent le derby cellois

Du côté de Jordan Dappremée, c’était un peu la soupe à la grimace après ce festival de ratés. "Dominer n’est pas gagner ! C’est vraiment ce qu’on s’est dit dans le vestiaire après le match. C’est dommage car, après avoir encaissé très vite, on a dominé l’ensemble du match en se créant plusieurs occasions franches, surtout en première mi-temps. Finalement, le seul regret qu’on peut avoir, c’est de n’avoir pas su concrétiser nos possibilités. Pour le reste, c’était positif." En manque de finition, ses joueurs auront l’occasion de se rattraper en faisant plaisir à leur coach le week-end prochain à domicile face à Brunehaut B. "Avant de quitter le club, j’aimerais vraiment gagner ce dernier match à domicile. Ce serait un très beau cadeau qui récompenserait nos bonnes prestations depuis que j’ai repris l’équipe voici quatre mois. Je ne retiendrai que du positif car on a su former un groupe de copains au moment où l’équipe tournait moins bien" conclut l’entraîneur escanafflois.

Première victoirepour les jeunes

Malgré de bonnes prestations, les jeunes de Taintignies n’avaient pas encore eu l’occasion de goûter à la victoire. C’est chose faite après le net succès face à Templeuve B. "C’est une victoire méritée pour nos jeunes qui ont joué avec leur cœur. Ils n’ont rien lâché durant toute la rencontre en respectant les consignes. C’est un match qu’on a joué avec beaucoup de concentration et de calme", souligne Christophe Boite, un entraîneur qui devrait rester fidèle au groupe la saison prochaine, en P4 ou chez les jeunes. "L ’équipe a évolué depuis quelques semaines avec tous ces U19 qui progressent bien dans ce monde d’adultes. À l’heure actuelle, on se tâte encore car on ne sait toujours pas si on va poursuivre en P4 ou en catégorie de jeunes." L’avenir proche nous le dira.