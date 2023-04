P3B: Premier objectif atteint pour Vaudignies

La défaite de dimanche contre une belle équipe de Pommeroeul n’arrive certainement pas comme une punition pour les joueurs de Vaudignies qui savent déjà de quoi leur avenir direct sera fait. L’équipe est en effet certaine de terminer 14e, synonyme de barrage, ce qui soulage fortement le coach Arnaud Gain qui conserve l’espoir d’assurer le maintien: " L’objectif était clairement de dépasser Ghlin et de tout miser sur ces barrages même si on entend dire qu’il faudrait gagner deux fois pour assurer notre place dans la série. Avant de nous déplacer à Pommeroeul, nous avions encore un mince espoir d’aller chercher la treizième place mais l’équipe B de Tertre dispose d’un calendrier bien plus favorable que le nôtre alors que nous devons encore accueillir Casteau, actuel deuxième, et Mons-Nord qui vient de créer un exploit contre Casteau. "