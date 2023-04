P3A: Jimmy Dubart part en pensant au groupe bléharien

Si Florian Sénéca devrait assurer l’intérim, Jimmy Dubart s’en va avec le sentiment d’échec: "Il va falloir le digérer car même si j’ai beaucoup appris, beaucoup de choses ne se sont pas passées comme je l’espérais. J’avais parlé au président qui est bien conscient de la situation et ce dernier voulait venir dans le vestiaire ce mardi pour discuter avec les joueurs. Même si on ne m’a pas demandé d’arrêter, je sens qu’il était préférable de faire un pas de côté, surtout en sachant que la préparation de la saison prochaine ne se passait pas non plus comme je l’espérais au niveau des transferts. "

Thumaide en roue libre

Si la course au maintien bat son plein, Havinnes a réalisé une bonne opération ce week-end en prenant un point contre Thumaide où Philippe Labie sent que son équipe n’affiche plus la même motivation. "Depuis la défaite contre Béclers, il n’y a plus le même engouement. Nous menions 0-2 à la pause avant de perdre 4-3 en finissant à neuf. Pour motiver les garçons, je leur avais demandé de tout donner pour finir le plus haut possible mais le fait de ne plus avoir de réelle chance de décrocher le tour final a visiblement pesé sur le groupe. Le partage contre Luingne B était déjà décevant, nous nous étions écroulés contre Escanaffles et ce dimanche, nous concédons le nul en ayant mené 0-2. C'est décevant car on nage entre deux eaux avec parfois de très bons moments puis des périodes durant lesquelles on se noie", commente le coach des Aviateurs qui reconnaît qu’il préfère sa place à celle de confrères qui doivent se battre pour le maintien.

L’avenir, Philippe le voit avec sérénité, son équipe étant déjà bien renforcée avec l’arrivée du gardien Thomas Gorez en provenance de Lens, de l’attaquant wiersien Kevin Colla ou du médian Florian Decruyenaere. Plusieurs joueurs du groupe U16, qui joue le titre, seront aussi incorporés dans un noyau qui devrait tenir la route.