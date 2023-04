P2B: le sommet pour Stambruges

Du côté templeuvois, Benjamin Vanhoutte reconnaissait que la fatigue accumulée ces dernières semaines porte clairement préjudice aux siens: "Stambruges était mieux préparé. Notre prestation reflète notre travail en semaine, insuffisant pour viser mieux. Les gars font de leur mieux mais la fin de saison est compliquée. On ne va cependant rien lâcher pour battre la Frat samedi et pour jouer à fond notre rôle d’arbitre dans la course au podium. L’équipe doit une revanche à ses supporters."

La Fraternité est bien partie pour terminer deuxième. Samedi, elle a logiquement pris le dessus sur Blaregnies, toujours imprévisible malgré une mauvaise entame de match. "On a été menés durant 13 minutes avant de retrouver notre niveau. Wesley Demeyere a mis quelques triples venus de nulle part et on a ensuite pu dérouler. Mention à Simon Legrand qui a muselé Demulder. On se focalise désormais sur le match à Templeuve qui reste particulier."

Enghien en mode gestion

Toujours dans le haut du classement, le titre se rapproche pour Enghien qui a déjoué le piège tendu par Dottignies. Et Laurent Wilmus sait que son équipe a son sort en mains avant d’affronter Ellignies et Maffle B: "On a joué par moments en creusant un premier écart avant de gérer l’avance, remettre une couche après la pause pour mener de 25 points avant de faire tourner et permettre aux jeunes de participer à la fête. Il a fallu s’adapter à la défense dottignienne mais finalement, on n’a pas tremblé. Je reste, par contre, prudent pour le titre. Rien n’est joué et je me souviens de la défaite à l’aller contre Maffle. J’ai demandé à mes joueurs de rester concernés jusqu’au bout."

À Dottignies, Damien Schiavone estimait que son équipe avait livré un bon match malgré des moyens limités: "Avec un groupe au complet, il y aurait sans doute eu moyen de créer la sensation. On n’était hélas que huit et l’absence d’Houtteman a été préjudiciable… Deux de nos jeunes sont aussi partis avant la fin du match pour rejoindre la P3. Ce manque de banc était un désavantage. On veillera surtout à éviter les blessures."

Jeudi soir, Ellignies n’avait pas pu créer la surprise lors du déplacement à Boussu. Marvin Skrypczak était conscient que son équipe avait une nouvelle fois laissé filer la victoire en fin de partie: "On n’a rien lâché et on a mené pendant 33 minutes avant de s’énerver, râler sur tout et n’importe quoi, ce dont auront profité les locaux, bien aidés par leurs supporters. Le manque de concentration se paie cash mais on ne peut pas faire de miracle sans s’entraîner plus. Et autant dire qu’on n’a plus grand-chose à espérer des matches face à Enghien et la Fraternité."

Maffle B regoûte au succès

En bas de classement, Maffle B a stoppé l’hémorragie, s’imposant logiquement mais difficilement à Carnières. David Lechêne était ravi: "Ce n’était pas un grand match et on s’est mis en difficulté pendant 40 minutes… Les conditions n’étaient pas idéales pour livrer du beau basket. Les U21 avaient joué à 17h avant de nous rejoindre et la fatigue se faisait sentir. Si l’enjeu n’était pas crucial, il était important de renouer avec la victoire, surtout contre un dernier qui n’alignait que six joueurs."

Dimanche, Leuze n’a pu créer l’exploit à Wasmuel. Tout en rejouant, Christy Sauvage a coaché: "On n’était que cinq, j’avais demandé au jeune Jules Richard d’aider. U18, il n’avait jamais joué en P2. Mais on a livré un bon match, remportant le quatrième quart. Il est regrettable que les joueurs qui se sont engagés avec Stambruges ne respectent pas leurs engagements. On espère aligner une équipe lors des deux dernières journées. Je suis, par contre, optimiste pour la saison prochaine car on tiendra la route en P3."