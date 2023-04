P2A: Enghien carbure au super, Isières au diesel

Isières… comme un diable de sa boîte !

"Quand on gagne, je suis plus zen, il n’y a pas de surprise. Tout rentre dans l’ordre après une période de turbulences". C’est un Johan Devos soulagé et apaisé qui commente le succès à Templeuve: "Après six semaines, ça fait un bien fou ! On aurait déjà pu l’emporter face au Pays Blanc. Vu les résultats, on va encore avoir quinze jours palpitants, je préfère être dans notre situation que celle de notre adversaire qui va trouver la fin longue. On a montré notre beau visage. À la mi-temps, sans un excellent Van Cauter dans les buts, le match aurait déjà été plié. Ce qui me fait plaisir, c’est de voir le nombre d’occasions franches qu’on se crée depuis quinze jours même si on ne les met pas au fond. On est toujours tributaire des résultats d’Anvaing pour le tour final mais chaque match doit être joué et tout le monde continue à y aller à fond. Tant mieux pour l’équité sportive…"

Si Herseaux a gardé le cap en l’emportant méritoirement mais difficilement contre Wiers, ce n’est pas le cas d’Obigies accroché sur sa pelouse par la Real B et Anvaing battu à domicile par Hensies sur son petit nuage. "On l’a emporté à Isières, fait nul à Obigies, normal de réaliser un truc à Anvaing, il fallait rester honnête par rapport aux équipes de tête, sourit Maxime Grosse. On a eu un creux pendant deux mois mais ça va mieux. Si on avait mieux géré la fin de certains matchs, on aurait eu dix points de plus. On prouve que l’équipe est composée de bons joueurs, des gagneurs. L’objectif est de rester en tête du petit peloton dans lequel nous sommes."