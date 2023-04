La Promotion du VPC pas encore rassurée

En Promotion, le Pays des Collines, battu à Soignies (3-1), devra attendre le verdict du match de dimanche prochain contre Chaumont pour être fixé sur son sort. "On aurait mérité au moins de prendre un point, regrette Emmanuel Hagnéré. Le maintien va donc se jouer sur un match. Heureusement, on les reçoit et on pourra compter sur nos supporters". Dans la même série, le PVTM n’a rien pu faire face à Saint-Ghislain, supérieur dans tous les domaines (0-3). "Sans réception, on ne peut pas jouer au volley, ce n’est pas plus compliqué que ça, martèle Jérôme Hermand. Surtout quand on a une passeuse encore trop jeune pour compenser", ajoute le coach hurlu. Toujours dans la même série, succès pour Lessines en déplacement à Ixelles (1-3). "Partis à huit, on a joué sans libero face à une équipe qui a bien progressé", fait remarquer Nicolas Rombaut.

Par contre, la P1 du club collinard s’est inclinée à Farciennes (3-0). "Il me manquait trois titulaires. Ce qui a permis à deux jeunes de P3, Daphnée Deprez et à Chloé Kurzynski de faire leurs premiers pas à ce niveau. Et elles se sont bien débrouillées.", confie Yves Lefebvre, plus heureux avec sa deuxième équipe de P1 puisque Frasnes a battu Péruwelz trois zéro. Toujours dans la même série, victoire précieuse de Basècles qui recevait Nalinnes (3-0) . "Ces trois points nous mettent définitivement à l’abri, se félicite Franck Vivier. Cinq filles de P3 ont complété le noyau. Quatre ont joué en première. Tout cela va dans le bon sens", commente le technicien baséclois. Enfin, l’OTT est allé se faire battre sans surprise à Baudour, qui a joué en véritable leader de la série (3-0).