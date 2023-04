Géry Maquet évoque la fin de saison de l'Union: "Tant que ton coeur bat, tu n'es pas mort!"

Pendant que Néchin étrennait son titre à Ere par un nul, la bataille pour le maintien faisait rage entre l’Union et Biévène. Une lutte qui a rebondi après la défaite des Bilingues face au Pays Blanc B le week-end de Pâques et la victoire des Infants ce week-end: " On est encore en vie mais elle ne tient plus qu’à une unité prise par nos adversaires dans les deux matchs qui restent. C’est dans les parties contre le Pays Blanc, Enghien, Anvaing et j’en passe où on a eu tout en mains pour se sauver qu’on aurait dû engranger. On a fait notre meilleure mi-temps de la saison… tout en oubliant malheureusement de la traduire au marquoir. Le score logique aurait dû indiquer 6-3. On sent Biévène dans le doute, tant que le cœur bat, il faut y croire. On doit l’emporter à Wiers et contre Estaimbourg", assène Géry Maquet.