Alors que les filles peuvent encore amener un titre, la saison est déjà réussie à Tournai au vu des circonstances

D’autant que l’équipe bis a créé la bonne surprise en allant chercher le titre. "Cela prouve que le réservoir est bien présent à Tournai. Cette équipe est un beau mélange entre des joueurs qui apportent leur expérience et des jeunes qui viennent vivre la transition entre les jeunes et les seniors de façon plus progressive. Cela a vraiment bien fonctionné cette année. C’est de bon augure pour la suite. On espère que cette équipe restera un bon tremplin pour la suite. On remarque en tout cas que l’on a une bonne base. Reste à voir comment elle va évoluer dans les années à venir. Si tout le groupe devient encore plus compétiteur, on pourra peut-être voir plus haut un jour. Mais chaque chose en son temps".

Faire prendre plus de responsabilités aux jeunes

Il faudra effectivement confirmer année après année. Avec l’objectif de toujours faire mieux. "On espère que les play-off seront bien annoncés cette fois car c’est une belle carotte tout au long du championnat. Mais il est difficile d’annoncer aujourd’hui des objectifs. Comme à chaque fin de saison, c’est un chapitre qui se referme. On doit encore voir qui va continuer, qui va stopper. On voit que certaines pièces-maîtresses de l’effectif sont en train de prendre de l’âge. Mon discours après le match contre Schilde était donc simple: les jeunes doivent pousser et prendre leurs responsabilités. Histoire de pousser peu à peu les papys vers l’équipe réserve". Reste à voir si ce sera toujours avec Julien Debuchy. Le coach reste plutôt énigmatique. "Serais-je toujours là ? C’est une bonne question. Comme je dis tous les ans, je reste à disposition du club. Mais là, je coache des amis. C’est toujours difficile. Mon discours s’essouffle peut-être un peu. L’idéal pour le groupe, ce serait d’avoir une nouvelle parole et de voir de nouvelles choses".

En attendant, l’entraîneur fera vivre à ses troupes une fin de saison placée sous le signe du ludique. "Notre fil rouge, c’est qu’on a encore deux matchs amicaux à jouer. L’un à Visé et l’autre contre une équipe espagnole à la maison. On va aussi prévoir quelques activités. Le but est maintenant de rassembler la famille du TRC et la garder jusqu’aux vacances. On va pouvoir intégrer un peu plus les jeunes, prévoir des entraînements avec les filles…"