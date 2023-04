Se déplacer à Saint-Hubert n’est jamais un cadeau et les Mafflous l’ont appris samedi soir. Au terme d’un match dominé de bout en bout par les locaux, Patrick Verdun n’était pas spécialement satisfait de la prestation de son équipe. "On ne peut pas se cacher derrière la blessure de Zoran Laloy qui n’avait pas effectué le déplacement. Sans lui, on devait attendre que chacun élève son niveau de jeu. Si Guillaume Delfante a livré un bon match, les autres n’ont pas répondu à l’attente. Dommage car nous sommes un moment revenus à quatre points. Quelques erreurs et le manque de rotations ont vite enterré nos derniers espoirs. On a montré sur ce match que l’équipe n’est pas prête à aller en play-off."

Maffle terminera sa saison par deux duels contre Gembloux et Nivelles avec l’envie de finir sur une bonne note avant de penser à la saison prochaine.