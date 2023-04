P4E: Wodecq a du courage

Déjà champion, Enghien est venu avec les mêmes ambitions que d’habitude et débute bien la rencontre en ouvrant le score via Borremans, avant de laisser Ecaussines mener les débats et prendre l’avantage avec des buts de Latour et de Ruelle. Les équipes rentrent aux vestiaires sur un dos à dos logique amené par Vander Gucht à la 43e. Ecaussines remonte avec d’autres intentions en seconde période et prend l’avantage avant le dernier quart d’heure sur des conclusions de Vanderveken et de Latour. Réduit à 10 dans les derniers instants, Enghien fixe le score à 4-3 via Termolle.