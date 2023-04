P4C: Pommeroeul plus efficace que Vaudignies

Jeu, set et match pour Meslin qui a eu le monopole du ballon durant toute la rencontre face à une équipe de Mons déforcée. La première mi-temps se joue sans rythme. À la 20e, sur un corner dégagé par la défense montoise, Meijnaert récupère, s’infiltre et trouve au second poteau Nys qui ponctue à ras du sol. Un penalty permet à Cardon de doubler la mise avant le retour aux vestiaires. Meslin hausse le ton en seconde mi-temps avec une demi-volée de Cardon, des duels remportés par Platiau et Platteau, et pour finir une reprise de Meijnaert sur un assist anodin de Verpoorten.