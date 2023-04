Lors de la victoire de la Real sur les Loups, Brunel Lutundisa n'a pas loupé sa rentrée

Les entraîneurs acrenois ne le savaient pas encore. Mais ce changement provoqué par la force des choses allait s’avérer un coaching payant ! Le latéral gauche allait effectivement délivrer la passe décisive sur le seul but de la rencontre inscrit par Garcia Dominguez. "Cet assist, il fait du bien à toute l’équipe. Mais il me fait aussi beaucoup de bien au moral". Car s’il était souvent titulaire en début de saison, le Français est moins souvent sur la pelouse depuis la trêve. "Ce sont les choix du coach, je les respecte. Puis, je dois reconnaître que, à l’image de l’équipe, j’ai un peu connu des montagnes russes dans mes prestations… Tout ce que je pouvais faire, c’est conserver ma tête bien en place et continuer à travailler pour retrouver ma place. Mon but, c’est d’être le plus souvent titulaire d’ici la fin de saison".

Une clean-sheet qui fait du bien

Quoi qu’il en soit de son avenir personne, le défenseur était surtout heureux de la victoire de l’équipe. Au terme d’une partie plutôt maîtrisée. Plusieurs suiveurs habitués de La Louvière reconnaissaient aisément en fin de partie que leurs protégés ne méritaient rien de plus que la défaite. "Cela faisait un moment que l’on enchaînait les mauvais résultats. Que ce soit les nuls ou les défaites… On avait à cœur de se reprendre. Ici, même avant la rouge, on sentait qu’on avait la maîtrise de la partie. On renoue avec le succès et en plus, on réalise une clean-sheet. Pour un défenseur, c’est toujours un point important. Cela faisait très longtemps que l’on courait après ".

Avec ces trois points pris, la Real assure une nouvelle fois sa place au sein de cette D2. Ce qui reste un exploit pour un "petit club de village". Un exploit qu’il ne faut surtout pas minimiser. Avec ses moyens, Acren reste le meilleur club en Wapi depuis la disparition de l’Excel Mouscron. Reste désormais à profiter de la fin de saison pour "poursuivre le travail et préparer doucement le prochain championnat ", détaille Jean-Luc Delanghe. Avec prochainement des prolongations et des premiers transferts à annoncer ? "Cela, c’est la partie réservée à Denis Dehaene. On lui fait toute confiance à ce niveau", conclut le co-entraîneur.