L’objectif est atteint pour le Pays Blanc

Molenbaix est "capable de battre le champion"

Si tout n’est pas encore parfait, Molenbaix s’est quelque peu rassuré face à Luingne. Et le retour d’un Sylla devrait booster le reste de l’équipe. Clément Petit n’était pas déçu du nul concédé à domicile. "Je pense que la mentalité était présente. Nous aurions pu revendiquer la victoire sur quelques belles opportunités en fin de rencontre mais le gardien adverse a aussi fait son match. L’objectif reste la préparation du tour final. Nous devons aussi aller à Belœil où il y a toujours une invincibilité à effacer. Et je pense que nous sommes bien capables d’infliger un premier revers au champion unioniste."

Le point du nul contente également Luingne. "Sept sur neuf est l’objectif à atteindre, rappelait Renaud Reheul, buteur à Molenbaix. Ce point est donc le bienvenu avant deux finales. Nous voulons nous sauver et ferons tout pour atteindre le but fixé. Aujourd’hui (NDLR: lisez samedi soir) , nous avons su faire face en revenant deux fois dans la rencontre alors que le second but local aurait pu nous déstabiliser. Avec cette mentalité, on peut encore croire au maintien."

"Trop peu de remise en question" à Péruwelz

Péruwelz pouvait aussi enregistrer une bonne opération en recevant Le Rœulx. Mais le nul concédé ressemblait plus à une défaite qu’à une fête du football local. Remi Wattier n’affichait pas la tête des bons jours. "On a vu la différence entre une équipe sans envie et une autre qui se bat pour sa survie en première provinciale. Et sans un minimum de conviction, on ne peut en aucun cas faire de belles choses. Nous n’avons jamais su aligner trois passes consécutives. Le tour final nous tend les bras mais on ne le prépare pas durant les deux derniers matches. C’est un exercice qui s’inscrit au fil d’une année complète. Malheureusement, il y a eu trop peu de remise en question. Mais si on s’en contente…"

"Un sommet avec bien moins d’enjeu" à Belœil

Loin de toutes ces considérations, Belœil achève le championnat en roue libre tout en conservant son brevet d’invincibilité. Chemcedine El Araïchi prend le pouls de son effectif. "On sent que la forme n’est plus au top mais elle est encore suffisante pour qu’on soit supérieur à nos différents adversaires. Solre aurait pu en profiter… sur une vraie pâture ! Mais Renquin était encore là pour trouver le chemin des filets. Place à Molenbaix maintenant. Ça reste un match au sommet mais avec beaucoup moins d’enjeu. La bonne nouvelle est que je vais récupérer mes suspendus et blessés."