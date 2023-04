Le Pays Vert est-il vraiment concerné ? On a la réponse…

On s’était posé la question de savoir s’ils joueraient le coup à fond. Et rien qu’en se questionnant de la sorte, on l’avoue, on avait un peu douté… Les Athois de David Bourlard allaient-ils tout en mettre en œuvre lors des trois dernières journées pour tenter le coup d’un tour final toujours abordable ? "On verra bien le contenu qu’ils auront envie de proposer lors du déplacement de dimanche au CS Brainois", nous avait répondu le coach du Pays Vert deux jours avant le match de dimanche. Et David s’était même laissé aller à des éventualités: "Je sais déjà qu’ils auront à cœur de sortir deux derniers bons matches. Dans une semaine, lors de la réception de Manage, mes garçons seront revanchards après la défaite 4-1 de l’aller . Dans quinze jours, chez le champion montois, ce sera un match de gala et là aussi, je les connais, ils feront tout pour se sublimer. Mais, le plus important, c’est ce qui arrive sous peu: que vont-ils nous sortir à Braine ?"