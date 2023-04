De grosses écuries sont au programme des concurrents d’Estaimpuis dans la course au maintien. Les Sang et Or n’ont donc plus beaucoup de soucis à se faire pour leur maintien. Ce contexte est un facteur de relâchement pour elles qui ont subi le jeu péronnais et Ludovic Guyot n’était pas en mesure de changer cette donne. "Péronnes était plus fort que nous, il n’y avait pas photo. De plus, les filles n’étaient pas très motivées pour ce match. La fin de saison arrive et ça se ressent. La lourdeur de la défaite est due à de nombreux shoots ratés ainsi qu’à de mauvaises passes. Nous sommes dans le flou pour l’année prochaine car nous ne savons pas si une équipe pourra être alignée. La mobilisation des joueuses n’est pas toujours simple à assurer mais heureusement, l’ambiance dans le groupe reste bonne."