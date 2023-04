Interclubs nationaux: le Vautour reste le porte-drapeau régional

En N2, le Vautour sera "bye" lors de la première journée et ne débutera donc sa campagne que le 14 mai avec la réception du TC Davis. "Notre ambition première sera de sortir de poule. Mais les résultats de la première journée et l’analyse des noyaux adverses nous permettront d’affiner nos objectifs, estime Nick Beirnaert, l’indétrônable capitaine vallois. L’an passé, on avait été versé en N1. On aura sans doute un bien meilleur coup à jouer cette saison en N2. Surtout qu’on alignera sensiblement la même équipe." Les joueurs expérimentés que sont Nick Beirnaert, Thomas Dupré, Stefan Wauters, Gauthier Scherpereel et Jolan Cailleau seront épaulés par les jeunes Alexis Desprez, David Tixhon et Flavian Soudan, sans compter sur un éventuel renfort à sortir du chapeau.