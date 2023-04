Interclubs: entre rêve et quête de tour final

En ce qui concerne les équipes engagées dans les séries nationales, les trois coups seront frappés dimanche. Vaulx, en N2, le RTC et les Peupliers Ath ainsi que le TC Mouscron, en N4, porteront les espoirs de la Wallonie picarde.

Le retour du TC Mouscron

Voilà plus de dix ans qu’on n’a plus vu le TC Mouscron aligner une équipe en nationale. Une traversée du désert qui va prendre fin ce dimanche avec le déplacement des Hurlus au Set Wahis. "Nous y serons fixés quant à notre niveau de jeu, les Schaerbeekois étant présentés comme les favoris de notre poule, racontent Julian Denys et Théo Lamont, deux titulaires annoncés du côté du TCM. Nous sommes fiers de remettre le tennis mouscronnois sur la carte du tennis belge. Et d’autant plus que nous le faisons entre potes. La seule envie était de jouer ensemble. En régionale, c’était impossible vu les classements que nous renseignons."

Entre les frères Reynaert, les frères Denys, les deux Théo, Lamont et Liagre, le revenant Christophe Lebrun et le Français Martin Plomhause, les Mouscronnois disposaient de suffisamment de forces vives pour retenter l’aventure de la nationale. "Tout était là, dans le club, et nous n’avons pas dû passer le moindre coup de fil ou pleurer après des renforts."

Quant aux objectifs, il est difficile pour les Mouscronnois de déjà les définir. "C’est ma première expérience en nationale", assure Julian Denys. "Et moi aussi ! Du moins en Belgique", reprend Théo Lamont. Mais après le titre hennuyer de régionale 1 l’an passé, les Hurlus se verraient bien qualifiés pour le tour final.

Pari réussi aux Peupliers

Les Peupliers Ath ont, quant à eux, signé leur retour en nationale dès 2019 ! Avec des joueurs recrutés dans le but d’épauler les quelques jeunes du cru qui frappaient alors à la porte. "Nous utilisions alors le terme de vagues et nous espérions que ces vagues soient de plus en plus grandes, raconte le responsable interclubs, Nicolas Choquet. J’entends par là que nous souhaitions, à terme, intégrer de plus en plus de nos joueurs formés au club au sein de cette équipe de nationale."

Le pari est réussi ! "De deux joueurs “made in Peupliers” la première année, nous allons en aligner au moins quatre chaque dimanche. Ils seront épaulés par Julien Obry, un série A français, qui va aussi ramener un joueur ou l’autre de son académie. Mais priorité à nos jeunes ! L’objectif sera d’éviter les deux dernières places de la poule. Le tour final est plutôt de l’ordre du rêve. Si on y arrive, ce sera la fête."

Patience pour le RTC Ath

"Bye" en première journée, le RTC n’entrera en lice que le 14 mai. "Notre objectif sera de s’extraire de la poule, annonce Romain Place qui devrait être aligné en tant que quatrième joueur et qui sort d’une excellente saison hivernale. Pour y arriver, nous pourrons compter sur le même groupe que les saisons précédentes. Mais la N4, ça reste très difficile à prédire. L’an dernier, l’équipe était facilement sortie de poule, avant de prendre cher d’entrée au tour final."

De belles passes d’armes en perspective, avec notamment un derby Mouscron-Peupliers qui est programmé le 18 mai. On en salive déjà…