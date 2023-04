Encore et toujours signé Renquin

Sur un terrain très difficile, Belœil est parvenu à conserver son brevet d’invincibilité. Mais on sent que les joueurs ne sont pas au mieux de leur forme. D’ailleurs, Solre aurait pu mener si la transversale ne s’était mise au travers de son chemin. Un avertissement pris au sérieux par les Unionistes et surtout Renquin qui part seul au but avant de battre Bilteryst d’un tir croisé.

Toujours en lutte pour le maintien, Solre égalise dix minutes après la pause. Sur corner, Millien réussit une tête décroisée qui bat Petron.

De bon augure avant le derby

Mais une fois de plus, Belœil peut compter sur son goleador pour le sortir de l’ornière. Renquin dribble deux défenseurs avant de redonner l’avance à son matricule. S’en suivront encore un poteau unioniste et quelques occasions de corser l’addition mais ce succès suffit au bonheur

des champions avant de recevoir Molenbaix la semaine prochaine.