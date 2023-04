Avec Luigi à la baguette, l’orchestre tournaisien joue juste

Et c’est là que le vécu de Luigi Nasca fait merveille: il a ainsi le souci du détail… Une belle gueulante pour Thambwe à la 90e sur une action qui aurait pu valoir un but alors que Pratz était hors-jeu, une autre envers Dassonville. "Valentin, pourquoi as-tu reculé ?"

La main de fer dans un gant de velours quand on voit de quelle manière il encourage ses joueurs et les félicite. Certains sont clairement transfigurés. On pense à Van Wynsberghe: "Je me suis éclaté, se marrait-il. Dans une rencontre pourtant pas évidente avec Couvin qui devait assurer son maintien ! On a réussi à marquer directement. On a toutes les cartes en mains pour aller chercher le tour final. Avec le coach, il n’y a pas de place pour le hasard. On essaiera de valider notre place à Tamines tout en se disant qu’il ne faudra pas prendre Uccle à la légère au dernier match même s’ils sont déjà relégués."

Tout le monde concerné

L’ailier ne pouvait que conforter notre opinion sur l’apport de Luigi Nasca: "Vous avez vu Sofiene (Lekehal) ? En totale confiance. Et aujourd’hui, on a vraiment vu qu’on formait un groupe. Même s’il y avait des absents, on ne l’a pas vu. Tout le monde est concerné." Le statut d’Eliott a bien changé, car il est titulaire quasi indiscutable depuis l’avènement de Nasca et il le lui rend bien. "Le coach nous parle énormément, n’a de cesse de nous mettre en confiance et ça marche, ajoutait le meilleur buteur tournaisien. Vous avez vu Sofiene ? Ce n’est plus du tout le même ! La journée est très positive à part la victoire d’Aische dans les dernières minutes à Tertre." Le tour final se méritera jusqu’au bout !

Un autre joueur transfiguré: Cheick Holuigue qui rayonne en milieu de terrain – c’est sa meilleure position, on l’a toujours dit – et qui a apporté sa belle pierre à l’édifice à Couvin malgré un début de partie difficile avec quelques ballons bêtement perdus. Là encore, la psychologie de Luigi Nasca a fait la différence. Des encouragements plutôt que des reproches, le milieu de terrain a vite remercié son coach avec quelques transversales sympathiques et un jeu beaucoup plus assuré: "L’entraîneur insiste sur le côté humain, essaie de nous mettre dans les meilleures conditions, quoi de plus naturel de lui rendre ce qu’il nous donne ? Malgré mes premiers ballons perdus, je n’ai jamais pu douter, ma bonne deuxième période le prouve. On savait qu’on allait être en difficulté ici, il fallait seulement jouer notre jeu ce qu’on a bien réussi à faire. Notre succès ne se discute pas !"