Sets: 12-25/13-25/23-25. Mouscron: Doutreluigne, Vroman, Depauw, Delnatte, Temperman, Dutrieux, Dupont, Delqueux, Bartholomeus, Ben El Hakam, Renotte, Detaevernier, Lafontaine, Messiaen. Coach: Hermand. Saint-Ghislain: Miroir, Petiau, D.Godfrin, E.Godfrin, Capossela, Placzek, Robience, Tshisekedi. Coach: Van De Pontseele

Dès l’entame du match, les locales, trop fébriles en réception, se voient rapidement menées (0-4). Heureusement, elles se comportent mieux au filet en bloquant quelques attaques. Ce qui leur permet de recoller au score (9-9). On croit alors le match lancé. Hélas pour le PVTM, Saint-Ghislain repart de plus belle grâce à une distribution très variée qui permet aux ailières de se mettre particulièrement en évidence (10-15). Auriane Miroir, arrivée au service, enfonce ensuite le clou en réussissant plusieurs points gagnants (10-21). Dans le money-time, les choses ne s’arrangent pas pour une équipe de Mouscron complètement dépassée qui cède rapidement le set (12-25).

Dans la manche suivante, la sortie sur blessure de leur libéro Louise Depauw n’aide évidemment pas les visitées à mieux faire (2-6). Celles-ci sont toujours aussi imprécises en réception et voient une nouvelle fois s’envoler leur adversaire (4-11). Saint-Ghislain joue bien au filet et creuse ainsi un peu plus le trou (10-19). "On a eu une très belle équipe devant nous, reconnaissait d’ailleurs Harmony Doutreluigne montée au jeu pour tenter de stabiliser le jeu arrière. Mais on n’a pas été du tout présentes au bloc, alors que c’est une de nos forces. Le changement d’entraîneur et le départ de certaines trottaient trop dans les têtes. Ce qui a fait qu’on n’était pas prêtes mentalement pour rivaliser avec celles d’en face". Mais la réception reste problématique: c’est sur une nouvelle série de services gagnants que se clôturera une manche à sens unique (13-25).

Mouscron se réveille pourtant au début du troisième set. Julia Vroman et Léa Delqueux, montées au jeu à la place d’Elodie Delnatte et de Jeanne Bartholomeus apportent la hargne qui manquait au filet et le jeu s’équilibre jusqu’à 16 partout. Mais comme pour les sets précédents, c’est une série de services gagnants qui débloquera la situation en faveur des visiteuses (18-22). Et le PVTM, après avoir écarté tout de même 4 balles de match, finira par s’incliner sur la cinquième (23-25).