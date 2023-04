R1: Une solide prestation collective pour les Kainois

Les locaux étant toujours privés d’Engulu-Anzela, retenus par des problèmes familiaux, c’est le jeune Tim Corbanie, seize ans, qui était invité à prendre place sur le banc kainois. L’ASTEK démarre en force, se montre adroit à distance et incisif sous la raquette et remporte le premier quart sans forcer son talent. Les Liégeois réagissent et montrent qu’ils ne partagent pas par hasard la sixième place au classement avec leurs hôtes. Mathieu Bocquet peut faire tourner son effectif mais ne parvient pas à créer l’écart, les Liégeois faisant preuve d’un impressionant esprit collectif. C’est dans le troisième quart que les choses se précisent. L’excellente Ventat se blesse en heurtant un panneau publicitaire, ce qui diminue encore les possibilités de rotations dans le clan liégeois. Malgré une certaine fébrilité défensive, Kain pousse, assure le spectacle et finit par atteindre le cap des dix points d’écart à quelques minutes du terme. La rencontre est pliée et les locaux peuvent savourer leur belle prestation en pensant déjà aux deux dernières rencontres face à Loyers et Cointe, deux formations actuellement en forme. "Comme au match aller, nous sommes tombés sur une équipe physique qui ne donne jamais l’impression d’être fatiguée, commentait Obrian Vandam, auteur d’une solide prestation avec 21 points marqués. Nous avons eu une bonne dose de réussite tout en souffrant en défense. On espère évidemment faire aussi bien lors des deux dernières sorties car, comme certains équipiers, j’ai encore une grande envie de jouer en cette fin de saison et si l’opportunité de jouer le play-off se présente, on ne la refusera pas. "

Il se murmure en coulisses que Waremme, actuel leader de la série, pourrait laisser sa place à une autre équipe. Reste que pour Kain, prolonger la saison au-delà du mois d’avril ne dépendra pas que du classement. "On n’a plus vraiment notre sort entre les mains mais on veut terminer par une bonne note. Loyers est actuellement sixième avec nous et Cointe est deuxième. Autant dire que ce sont deux beaux galas qui nous attendent mais il faudra être plus dure en défense et continuer à jouer avec cette volonté de se faire plaisir", concluait pour sa part le coach Mathieu Bocquet.