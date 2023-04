L'ensemble de la première période se joue sous le signe de l’équilibre. Malgré tout, ce sont les visiteurs qui mettent à profit une approximation locale pour prendre les devants juste avant le repos par Lecœuvre. À la 70e, un but local est annulé pour une faute de main peu évidente. C’est sans doute là le tournant du match puisque cinq minutes plus tard, Walkiers plante la deuxième rose hollinoise. En fin de partie, Walkiers et Donnez fixent les chiffres à 0-4. Le relâchement constaté par le coach local depuis quelques semaines s’est confirmé ce dimanche.

Houtaing – Anvaing B 0-1

Face à une formation bien organisée défensivement, Houtaing prend l’initiative du jeu. Le match est agréable à suivre mais les occasions sont rares. Le score de 0-0 au repos semble donc logique. À la 68e, le but inscrit par Delavallée est annulé pour un hors-jeu peu évident. La chance locale est passée puisque dans la foulée, Huyghe marque l’unique but de la rencontre. D’Hautcourt aura la balle d’égalisation au bout du pied mais son envoi dévié passera de peu à côté de la cible. Un nul eut été plus logique.

Ellezelles B – Béclers B 1-0

Première mi-temps mitigée avec peu d’opportunités à se mettre sous la dent. Ellezelles presse assez haut dans le premier quart d’heure de la seconde période et parvient à provoquer un coup franc à l’entrée du rectangle à l’heure de jeu. Face à un mur défensif mal placé, Barthe place une belle enroulée hors de portée du gardien. Béclers pousse pour essayer de revenir. Esseulé dans le rectangle, Baudart manque une occasion en or de revenir à un nul logique en décroisant trop sa tête sur un long ballon.

Bléharies B – Risquons-Tout B 0-0

Match équilibré dans l’ensemble. Après une première période qui se résume à une bataille de l’entrejeu avec peu d’occasions de part et d’autre, Risquons-Tout reprend avec un pressing haut mais ne parvient pas à créer le danger dans les derniers mètres. C’est finalement Bléharies qui se montre le plus opportuniste sur trois contres mais le gardien du Risquons-Tout se montre vigilant et garde le marquoir inviolé.

Rongy B – Taintignies A 0-6

Taintignies prend directement le match en main. À la 18e, une longue rentrée en touche déviée en aile de pigeon par Mahieu est reprise par De Stommeleir pour l’ouverture du score. Il récidive juste avant la pause en concluant de la tête une action collective qui s’est rapidement jouée de la droite vers la gauche. Venu à 11, Rongy craque physiquement en seconde mi-temps et laisse le leader dérouler avec un doublé de Lecroart, un but de Comblée et de De Stommeleir.

Thumaide B – Havinnes B 2-2

Rencontre engagée où Havinnes se crée les premières occasions franches dont l’ouverture du score provoquée sur un coup franc en faveur de Thumaide bien sorti par la défense en direction de Doignon qui ajuste ensuite le gardien. À la reprise, alors que Thumaide domine les débats, Havinnes double le score contre le cours du jeu sur un centre dans l’axe repris par Doignon. Thumaide reste confiant et repart de l’avant. Cossement Fait 1-2 sur une frappe croisée à la 55e. Le nul logique est ensuite rétabli par Desmet sur un cafouillage dévié de la tête par Cossement.

Wodecq B – Barry-Carrières 2-0

Face à une équipe de Barry solide dans les duels et avec un beau football, Wodecq ne propose aucune construction offensive intéressante en première période. À la reprise, les locaux mettent un peu plus de dynamique et se montrent plus présents dans la zone de finition sans pourtant être réalistes devant le but. Un penalty offert par l’arbitre est finalement concrétisé par A. Decroie à l’heure de jeu. Barry aurait pu ensuite bénéficier à son tour d’un penalty mais l’arbitre juge que la faute a eu lieu hors du rectangle. Le coup franc qui en découle ne donnera rien. Dans le dernier quart d’heure, M. Decroie relance le ballon aux 6 mètres en direction de Reboud qui tente de lober le gardien du milieu de terrain. C’est finalement A. Decroie qui reprend l’action de volée et qui fixe le score. Vu la physionomie du match le 0-0 aurait été plus logique.