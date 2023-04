La première période se joue sous le signe de l’équilibre même si les occasions de Vanderbecken et Remacle sur le poteau auraient pu permettre aux U19 locaux de prendre l’avance au marquoir. C’est finalement chose faite dès la reprise avec le but sur coup franc de Boyer, bien servi par Verdy. Cette avance est confortée à l’heure de jeu par Vanderbecken. Et c’est finalement sur une contre-attaque conclue par Van Snick que se clôture le festival local. Les jeunes pousses ont joué avec leur cœur.

Velaines B – Escanaffles B 2-1

Première action et premier but signé Delforge sur un centre parfait de Delonville. Cueillis à froid, les visiteurs réagissent rapidement en prenant le jeu à leur compte. Cependant, et malgré des occasions franches de Iacurto et Demeyer, le score n’évoluera plus jusqu’au repos. À la reprise, le but de Jospin récompense la domination visiteuse. Escanaffles prend tous les risques pour remporter le derby cellois mais se fait punir à cinq minutes du terme par Lebgaa qui offre un succès étriqué à ses couleurs. Dominer n’est pas gagner ! Escanaffles l’aura appris à ses dépens…

Risquons-Tout B – Herseaux B 4-2

À la sortie d’un bon premier quart d’heure, Guerar met à profit le service de Dewaele pour prendre l’avance au marquoir. À la demi-heure, Gouba rétablit la parité. L’on se dirige vers ce score de partage au repos mais un deuxième assist de Dewaele permet à Thammavongsa de faire 2-1. À la reprise, Herseaux revient à nouveau à hauteur de son voisin, cette fois-ci par Derynck à l’affût d’un ballon qui traîne. Reste une demi-heure aux locaux pour faire la différence, ce qui sera fait par Thammavongsa et Dewaele, deux fois sur des services de Lopes. Les Hurlus ont émergé physiquement dans la dernière partie du match.

Brunehaut B – Obigies B 1-10

Victoire au petit trot pour les Obigeois qui menaient déjà 0-6 à la pause grâce aux buts de Petit et Altruy ainsi que les doublés de Lefebvre et De Coninck. En seconde période, Boulanger, Altruy, Grugeon et Marlier se partageaient les transformations visiteuses tandis que Duhayon se chargeait se sauver l’honneur des siens.

Estaimbourg B – Montkain. B 7-0

Démonstration de force des locaux qui n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires. À la demi-heure, tout était dit avec deux doublés de Delloye et Bury. En seconde armure, Estaimbourg a déroulé en alimentant régulièrement le marquoir par Delloye, Van Den Bosch sur penalty et Saintleger pour clôturer du festival offensif.

Leuze – Molenbaix B 0-5 (fft)

Toujours dans la tourmente et surtout en manque d’effectif, les locaux ont dû se résoudre à déclarer forfait.