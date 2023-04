De l’aveu des visiteurs, les locaux méritent pleinement leur succès avec une équipe pleine d’expérience et mettant beaucoup d’impact dans les duels. C’est au quart d’heure que Latona va entamer la marque en convertissant un coup de réparation. C’est 1-0 à la pause. Lambert ne tarde pas à faire 2-0 après les citrons et Manno inscrit le numéro trois à la 67e. Tsekouras sera le dernier artilleur local alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes à jouer.

Hyon – FC Harchies-Ber. 0-2

Sur le coup d’envoi, Florent s’échappe et centre pour la tête de Marchi qui entame déjà la marque. Les visiteurs imposent leur jeu par la suite et c’est tout naturellement que Nis va doubler la mise à la 24e, bien lancé qu’il avait été par Sanna. La seconde période sera une question de gestion et de contrôle avec une équipe d’Harchies ayant livré une rencontre très sérieuse et appliquée.

Belœil B – Givry 1-1

Une rencontre sous le signe de l’équilibre, les deux formations se tenant de très près et se partageant d’ailleurs les occasions de but. Peu avant la pause, Flammia va isoler Vermeersch qui déflore la marque. A la reprise Belœil a la possibilité de creuser l’écart mais manquera de réalisme. Flammia et Akherraz ne parviennent pas à scorer alors qu’ils se présentaient seuls face au dernier rempart visiteur. Juste avant le coup de sifflet final, Givry va parvenir à égaliser par Nagy.

Francs Bor. B – Meslin GM A 5-1

Alors que les premières occasions sont clairement en faveur des visiteurs, ce sont les locaux qui vont trouver l’ouverture à deux reprises lors de la première période. Lo Mauro ouvre ainsi la marque au quart d’heure et double même la mise à la demi-heure. C’est 2-0 à la pause. En seconde période, les visiteurs se sont mis l’arbitre à dos en contestant trop fréquemment ses décisions et ils ont dès lors eu à faire face à une solide distribution de bristols jaunes. Le local El Aamri y ira également d’un doublé et le marquoir indiquera alors 4-0. Sur une bonne reconversion, Delite lance Sinty qui fait 4-1 à la 72e. Il restait certes du temps afin de revenir dans la partie, ce que Meslin ne sera pas capable de faire, prenant un dernier but des œuvres de Hamdi juste avant le coup de sifflet final.

Chièvres – USG Quevy A 0-1

Les débuts sont compliqués et les "Aviateurs" vont subir un double coup du sort en encaissant le seul but de la rencontre. Un défenseur dévie le ballon dans son but, son gardien intervient de toute justesse et sur le renvoi de ce dernier, c’est un autre défenseur qui le crucifie à son tour. Chièvres mettra un bon moment à se remettre de ce but et il faudra attendre la fin de la première période avec deux très belles occasions s’offrant à Sock qui manque toutefois de finition. À la reprise, il ne faudra pas bien longtemps pour voir Diallo être exclu, laissant ses équipiers terminer la rencontre en infériorité numérique. Chièvres se montrera alors incapable de se créer la moindre opportunité afin d’égaliser.