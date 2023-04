Il faut attendre la 12e pour voir Dubois effectuer un gros pressing sur le gardien, lui subtiliser le cuir et ouvrir la marque. Ce même Dubois fait 2-0 en mettant fin à un cafouillage à la 36e. Belbecir diminue l’écart à la 40e. À la 75e, Hendoux isole Bausier qui fait 3-1. À la 88e, Castel voit le gardien local trop avancé et l’ajuste d’un subtil lob. Juste avant le coup de sifflet final Dubois part en contre et sert Hendoux qui fixe la marque à 4-2.

Pays Vert B – Péruwelz B 1-2

Péruwelz entre mieux dans la partie et traduit sa domination au marquoir avec des buts de Van Malleghem à la 9e et Cara à la 40e. Après les citrons, les choses vont mieux pour des locaux qui se heurtent à un arbitrage trop tatillon à leur goût. Selman diminuera l’écart à la 66e et la fin de partie sera émaillée de quatre cartes rouges distribuées aux locaux.

Havinnes – Thumaide A 2-2

Le ballon de la rencontre est offert par l’entreprise de construction Vincent Lucas. Ce sont les visiteurs qui vont en faire le meilleur usage lors de la première période en ouvrant le score par Altruy à la 25e et en le doublant via Mulliez à la 35e. À la 43e, Descamps est arrêté fautivement dans la surface et se fait justice. À la 80e, alors que le ballon est renvoyé par la latte, Flamant se fait bousculer lors de sa reprise. C’est un nouveau penalty que va cette fois transformer Seignez.

Escanaff. A – Velaines A 2-1

Trois points qui font un bien énorme aux locaux dans l’optique du maintien. Des "Sucriers" qui vont livrer une belle première période avec plusieurs occasions se présentant à eux mais qui vont manquer de réussite. Juste après la pause, Thulier est arrêté fautivement dans la surface et ouvre la marque en se faisant justice. Rowie aurait pu doubler la mise mais Carels s’interpose alors avec brio. À la 60e, Dumetz égalise. À la 82e, Thulier est de nouveau accroché dans le rectangle et permet à sa formation d’enlever la totalité de l’enjeu.

FC Tournai B – Bléhar. A 3-0

Sur son grand terrain auquel ils sont plus habitués que leurs adversaires, les Tournaisiens vont dominer la rencontre. Ze ouvre la marque d’un superbe lob des 25 mètres qui fait mouche. Lechantre double la mise juste avant la pause alors qu’il avait été mis sur orbite par Ze. Bléharies tente de revenir en seconde période, mais c’est encore Tournai qui va trouver les filets avec Hamma.

Béclers A – Ellezelles 1-3

Dès la 7e, Schreyers déflore la marque. À la 38e, une passe de Notté pour Flamant est à l’origine du 0-2. À la 43e, un corner de Flamant est repris de la tête par Notté qui fait 0-3. À la 62e, Velghe donne un coup de coin en faveur des locaux et c’est alors un défenseur qui trompe son propre gardien. Le match aurait pu garder un certain niveau de tension si le gardien visiteur Defrançois ne s’était fendu d’un splendide arrêt sur un envoi local.

Sq. Mouscron – Rongy A 7-1

Rongy s’est très vite rendu compte que la partie ne serait pas de tout repos. Dès la 4e, une faute sur Brouillard dans le rectangle va donner à Facon la possibilité d’ouvrir la marque sur le penalty, ce qu’il réussit d’ailleurs. À la 13e, Brouillard double la mise. C’est 2-0 à la pause. Rongy est alors très vite réduit à 10 en début de seconde mi-temps. Brouillard réussira le parfait coup du chapeau, faisant passer les chiffres à 5-0. Renard diminue l’écart sur corner. Djeffal et Adam ajouteront encore deux roses à un bouquet très consistant.

Luingne B – Hérinnes 7-4

Catteaux ouvre la marque à la 5e et Lavens profite d’une passe de Lefebvre pour faire 2-0 au quart d’heure. C’est ensuite Ugo Teixeira, un U17 dont c’est la première apparition en équipe fanion qui fait 3-0. Stien diminue l’écart à la 26e. Debue sert Lefebvre pour le 4-1. Vroman, le gardien local, y va aussi de son petit but en transformant un penalty accordé pour une faute de main. Derrouaz fait 5-2 et le jeune Teixeira se paie une seconde rose. Après un nouveau but de Derrouaz, c’est Catteaux qui fait alors 7-3. Derrouaz inscrira le dernier but d’une rencontre au verdict étriqué.