"C’était un match équilibré, engagé et correct, qui ressemblait à une rencontre de fin de saison. Il y a eu des occasions mais qui n’ont pas nécessité de grands arrêts. Même s’ils étaient champions, Néchin désirait s’imposer", précise Julien Collie. Vers la 40e, le centre de Vandenberghe surplombe Dewez, mais Delcourt s’interpose devant Vanleynseele. À la 70e, Bangoura déborde et centre, mais Carnoy devance Plume. "Le premier qui aurait marqué l’aurait emporté".

Templeuve – Isières 0-1

"On commence bien mais on retombe dans nos travers: manque d’envie, d’investissement et d’amour-propre", lâche Jean-Do Vessié. Templeuve se crée quelques opportunités en première période mais fait face à un grand Van Nieuwenhuyze. Le portier isiérois sort deux arrêts déterminants, en plus d’un coup-franc de Van Cauter à la 45e. Mais les locaux ne se créent plus d’occasions en deuxième mi-temps. "Van Cauter nous a tenus dans le match avec de nombreux arrêts, en plus de sauvetages de la défense. Mais tout le monde n’a pas fait son match". À une grosse vingtaine de minutes de la fin, Dailly hérite du ballon dans son rectangle, traîne avant de dégager et pressé par Nzolele, concède un autogoal.

Herseaux – Wiers 1-0

Herseaux a réalisé une bonne prestation et montre qu’il est toujours dans la course aux premières places. "C’était une belle équipe de Wiers, avec un bloc bas, bien organisée et combative. Qui a tenu 70 minutes, durant lesquelles il y aura toujours eu un pied, un genou ou une tête d’un défenseur ou du gardien pour nous empêcher d’ouvrir le score. On marque dans un temps fort. On sentait que ça allait venir, mais encore fallait-il scorer les premiers", explique Julien Deconinck. Moulay est à l’origine de l’unique but via sa récupération en milieu de terrain. L’Herseautois cède le cuir à Leroux, qui décoche une frappe des 30 mètres en pleine lucarne. "On a mis pas mal de jolis buts. Mais celui-là, c’est vraiment le plus beau ! "

Montkainoise – Estaimbourg 2-4

"En première, on a vu qu’une équipe. Estaimbourg faisait tourner le ballon alors qu’on était deuxième sur tout", explique Fabrice Leleu. L’alerte vient des pieds de Devianne qui frappe sur la latte après un bon décalage. Avant qu’il ne dribble Sory à la 32e pour le 0-1, servi par un bon ballon de Clément. La Montkainoise revient en force après la mi-temps en marquant deux buts coup sur coup. Via Boulanger qui pousse le ballon au fond après un mauvais dégagement d’Oliveira. Puis via une frappe déviée de Noiret qui prend une trajectoire vicieuse. "On a montré plus d’engagement. Mais au lieu de garder un bloc compact j’ai retrouvé une équipe fébrile et peu concernée. L’égalisation sur le corner direct de Delval nous a mis un coup de massue". Devianne puis Taquet, lancés en profondeur par Delval, transforment leur face-à-face. Si les barrages restent possibles, cela s’annonce très compliqué pour Kain. "Pour cela, il faut retrouver la mentalité d’il y a 5 semaines. Et que les joueurs n’aient pas abdiqué ".

Anvaing – Hensies 0-1

Anvaing a eu de grosses occasions qu’il n’a pas transformées alors qu’Hensies n’en a pas eu d’énormes, se montrant tout de même dangereux. "Hensies a mis beaucoup de rythme. Nous sommes restés organisés, avant de prendre doucement le dessus dans la possession", précise Frédéric Rousseau. En première, Timmerman d’une reprise qui frôle le poteau, A.Descamps d’un tir non cadré sur un bon centre de Coppin ou encore une tête de celui-ci sur un long ballon de Rigaut sauvée par Baneton, constituent les occasions anvinoises. Hensies frappe sur une contre-attaque de Basan qui centre pour Miceli dont la frappe passe à côté. "Hensies a remis du rythme en seconde. C’était du kick and rush sans réelles constructions ". Anvaing se procure deux occasions 5 étoiles. Duvivier isolé par Coppin, trouve A.Descamps qui hésite trop longtemps. À la 70e, Coppin part vers le goal depuis le flanc gauche et tente sa chance au lieu de glisser à Duvivier seul au 2e. "Ce qui devait arriver arriva. Miceli déborde sur le flanc droit et centre pour Aneddam qui fait 0-1".

Union – Biévène 3-2

"On preste une belle première période et on mène 2-0, à ce moment tout va bien", raconte le président tournaisien, Stéphane Delbecq. À la 20e, Kalembe pousse au fond un centre. Dix minutes plus tard, Carvalho fait 2-0. "La deuxième période a été plus compliquée. On subit et on encaisse". À la 72e, Vranckx convertit un centre en retrait de Debruxelles. Mais Carvalho y va d’un doublé deux minutes plus tard en dribblant dans le rectangle. L’Union est acculée durant le dernier quart d’heure et Theves inscrit un joli retourné sur un coup-franc de Vranckx à dix minutes du terme. "On a encore un petit espoir de maintien. C’est possible avec de la rage de vaincre et l’espoir que Biévène s’incline dans ses deux derniers matchs".

Obigies – Real B 2-2

"On a une fois de plus été mauvais. Ce n’est pas la première fois ces dernières semaines, peste Fabian Delbeeke. On a affronté une équipe composée de huit U19, qui ont fêté leur titre de champion samedi. Il y avait de l’envie chez ces jeunes".

"Ils ont aligné deux matches, chapeau à eux. Ça fait plaisir de les voir évoluer ainsi", ajoute Ronny Roelen. Obigies débute bien mais ne concrétise pas. À la 44e, sur coup-franc, un ballon arrive dans le petit rectangle. Les Obigeois restent de marbre et Görtz ouvre la marque. "On démarre mieux la 2e période, avec l’appui du vent et la descente. Notre circulation était meilleure", juge Delbeeke. Samyn égalise sur un corner joué à deux entre Hovine et Leclercq. Obigies fait même 2-1 sur un centre venu de la gauche et mal dégagé que convertit Joseph. Samyn a une situation de face-à-face avec Herment mais un défenseur sauve sur la ligne. La Real fixe finalement le score à la 80e, sur un coup-franc identique au premier but, et poussé au fond par Görtz.

Enghien – Pays-Blanc B 2-1

"Le nul aurait été logique, avance le délégué visiteur, Kenny Louette. On n’est pas bien rentré dedans. On a ensuite réussi à bien faire circuler mais sans être dangereux. Ou alors en contre-attaque". Enghien marque sur la seule occasion de la mi-temps. Le ballon est repoussé sur une phase arrêtée mais revient dans les pieds du tireur, qui centre. Ritière fait 1-0. Les visiteurs égalisent sur une erreur locale via Abrassart. "C’était le dernier match de sa carrière". En deuxième mi-temps, chaque équipe est sanctionnée d’un rouge. Deprekel pour une faute de main en tant que dernier homme et Lecomte pour jeu dangereux. Enghien s’impose en fin de match sur un corner et un but de Piette.