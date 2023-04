P1: L'objectif est atteint avec la manière pour le Pays Blanc

"Nous voulons achever le travail le plus vite possible pour préparer le tour final au mieux même si ce n’était pas l’objectif fixé en début de saison." Tel est le but de Roch Gérard lors de sa visite à Antoing ce samedi soir.

Mais les Antoiniens en avaient décidé autrement. Haillez s’offrait d’abord un doublé en première période. Le Pays Blanc s’ouvrait encore la voie du but en début de seconde armure via Renard avant que Derbal n’ajoute sa rose personnelle dans le jardin de Vandenvelde. Tout au plus, les visiteurs sauvaient l’honneur à trois minutes du terme. Insuffisant pour priver les locaux d’une reconduction de leur bail en première provinciale pour la saison prochaine.

Et pourquoi ne pas songer au tour final qui reste toujours mathématiquement accessible pour les hommes de Jacques Depreter ? L’appétit vient en mangeant…