Mouscron retrouvera La Louvière en finale

Quand Mouscron débute une saison, l’objectif est toujours clair: réaliser le doublé coupe-championnat. Alors qu’on approche doucement de la phase décisive, le tant attendu doublé est toujours réalisable.

Samedi soir, les Hurlus ont réussi à écarter Malines malgré une première mi-temps pas terrible… "Dans le bus de retour, en discutant avec les supporters, je ne parvenais pas à me faire un véritable avis sur la rencontre, reconnaît Julien Donche. Cela faisait longtemps qu’on avait plus été en finale entre une élimination rapide et les annulations à cause du Covid. On était donc plus que rassuré. Par contre, la prestation n’a pas été top en première mi-temps. On n’était clairement pas dans le coup avec en plus un arbitrage compliqué contre nous".

Éviter la facilité

Le numéro 7 mouscronnois ne comprenait pas vraiment les raisons de son départ loupé. "La piscine d’Alost, c’est un océan… Certains n’étaient pas dedans. On ne parvenait pas à profiter de nos contres rapides. Défensivement, on n’était pas top. On a couru après le score (3-1). Heureusement, Samy Labreg a réussi à égaliser juste avant la pause".

Cela a certainement servi de déclic pour les Dauphins qui ont retrouvé leur jeu durant le second acte. "On sentait que Malines n’était pas non plus à l’aise dans cette grande piscine. On a bougé plus car on sentait que cela pouvait craquer physiquement. On a aussi dû se battre un peu contre un arbitrage défavorable. Heureusement, cela passe mais on a connu de gros ascenseurs émotionnels. Notre T2, Michaël Callens, nous a rappelé que le passé ne nous servait plus à rien dans cette phase finale et qu’on devait entamer chaque match avec une concentration et une motivation à 100%".

En finale, on aura le droit à un nouveau derby hennuyer, La Louvière ayant battu Eeklo (11-8) en début de soirée. "On n’a pas su assister à la rencontre parce qu’on était sur la route. Mais de ce qu’on a entendu dans les tribunes, les Loups ont déçu. Matthys Numa était absent alors que Tanguy Godeau a été exclu. Cela peut être une bonne chose pour nous car on les affronte lors de la première journée de play-off. Le doublé est plus que possible. On connaît nos capacités. Dans la douleur, on sait s’en sortir. Mais on doit vraiment se mettre dans la tête que chaque match est une finale. On ne peut pas se permettre de tomber dans la facilité".