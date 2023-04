Le Pays Vert a prouvé qu’il voulait le tour final

David Bourlard avait été clair en avant-match. Si le Pays Vert voulait encore rêver de tour final, il abattait l’une de ses dernières cartes lors du déplacement à Braine. Un voyage toujours compliqué, surtout face à une équipe qui se bat pour le maintien. Mais les Athois l’ont parfaitement négocié. "Mes joueurs m’ont montré qu’ils gardaient l’envie de jouer les prolongations dans un coin de la tête, se réjouit le coach du CSPV. Ils ont prouvé leur ambition grâce à leur performance sur le terrain. On a vraiment bien maîtrisé la rencontre". Au quart d’heure, Vandeville trouvait l’ouverture. Lancé sur son côté droit, il crochetait vers l’intérieur avant de distiller un centre-tir que personne ne déviait. Le ballon allait mourir dans les filets d’un Chalon surpris. À la demi-heure, El Araïchi n’hésitait pas à aller au duel aérien avec le dernier rempart et deux défenseurs adverses. Il en sortait vainqueur pour le 0-2.

Objectif 6 sur 6 pour finir la saison. Ou pas…

Avec une telle avance, on pouvait craindre un relâchement (compréhensible) des visiteurs. Mais c’est tout l’inverse qui se déroulait. "On est remonté sur la pelouse avec des intentions encore meilleures. On parvient même à planter le 3e à l’heure de jeu". Des œuvres de Quentin Paternotte qui fut à la bonne place pour conclure une belle phase collective ponctuée d’une remise en retrait. Une belle manière de fêter sa titularisation. "Cela prouve que j’ai une belle profondeur d’effectif mais aussi que tout le monde est pleinement concerné par cette fin de saison. Quentin a connu quelques difficultés cette saison. Je l’ai senti vraiment soulagé quand il a poussé le ballon au fond. Je suis content pour lui. On voit aussi Jason (Vandeville) qui se montre décisif pour son retour dans le groupe. Il ne s’est pas blessé. C’est vraiment bien. On ressort avec le sentiment d’avoir livré un match abouti. On rajoute une nouvelle clean-sheet ce qui me tient toujours à cœur en tant qu’ancien défenseur. On en est à 43 points alors qu’il reste deux semaines".

Aische et Tournai s’étant imposé, la situation reste plus ou moins la même dans la course au tour final. Une course au cours de laquelle les Géants auront un rôle à jouer. "On fait toujours partie du groupe de trois-quatre équipes qui peuvent l’espérer. Pour nous, la situation est claire. On doit aller chercher un six sur six pour encore espérer. On joue Manage le week-end prochain et puis Mons qui sera certainement champion. À nous de bien réaliser le boulot. Le tour final reviendra à celui qui commettra le moins d’erreurs d’ici la fin de ce championnat ".