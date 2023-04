Face aux Loups, la Real a offert la réaction tant attendue

Après la déroute à Seraing, les Acrenois devaient une sacrée revanche à leurs coachs mais aussi à leur public pour le retour à domicile. Mais cela n’avait rien d’une sinécure car, en face, se présentait l’une des équipes en forme du moment. La Louvière-Centre restait effectivement sur quatre victoires de rang. La tâche était encore rendue plus difficile par la sortie rapide du futur joueur du Pays Blanc, Benjamin Duyck (NDLR: le back gauche a été touché lors d’un gros duel. Il a su toutefois rejoindre en marchant l’ambulance. Espérons rien de trop grave pour lui). Heureusement, Brunel Lutundisa rentrait tout de suite bien dans sa rencontre.

Après ce long arrêt de jeu, Sekou Koné était le premier à se mettre en valeur. Mais il butait sur Cremers lors de son face-à-face. Les Camomilles étaient bien décidés à prouver leur valeur. Mais les deux corners obtenus coup sur coup n’amenaient pas suffisamment de danger. Après avoir laissé passer l’orage dans ce premier quart d’heure, les Loups réagissaient. La frappe de Kalonji était déviée juste au-dessus de la lucarne alors qu’Alexandre se couchait bien sur la frappe de Ba. Le duel était équilibré et les occasions plutôt rares. Juste avant la pause, Lutundisa ne parvenait pas à placer sa tête. Dans la foulée, Koné plaçait au-dessus un excellent centre de Mayélé.

Le score aurait pu être plus large

La deuxième mi-temps repartait sur les mêmes bases. Yondjouen plaçait sa tête au-dessus sur corner. La partie basculait à la 53e quand Lema était expulsé après avoir stoppé Houzé qui partait seul au but. Le coup-franc à l’entrée du rectangle ne donnait rien. À dix, les Louviérois misaient surtout sur leur vitesse et leur justesse technique. Ouattara faisait un effort exceptionnel sur son côté. Mais Ousmail ne cadrait pas l’offrande. La Real tenait bon et tentait de profiter de chaque possibilité pour repartir proprement. Ce jeu de patience était récompensé à vingt minutes du terme. Lutundisa bien lancé dans la profondeur débordait. Son centre millimétré trouvait parfaitement Garcia Dominguez qui ouvrait parfaitement son pied. Deux minutes plus tard, Houzé passait proche du 2-0 mais son extérieur manquait de puissance et était sorti par Cremers. À dix minutes du terme, le milieu offensif avait une nouvelle opportunité de rassurer les siens. Il partait en profondeur après une perte de balle visiteuse avant d’être arrêté fautivement par Nguessan. Assez étonnamment, l’arbitre brandissait le jaune et non le rouge. On était pourtant dans le même cas que lors de l’exclusion de Lema… C’était une deuxième décision bizarre après un hors-jeu sifflé contre Koné qui partait seul au but…

Les Camomilles profitaient de leur supériorité pour prendre les espaces laissés par des Loups qui couraient après le score. Mais Soumah oublier de plier la rencontre en plaçant à côté un excellent centre. Il était pourtant au petit rectangle. À trois minutes de la fin, Koné loupait aussi un face-à-face contre Cremers. "Avec un peu plus de justesse, on aurait certainement pu s’imposer sur un score plus large, détaille Jean-Luc Delanghe. Mais on a plutôt bien géré la rencontre. Même avant l’exclusion adverse".

Malgré une dernière tête de Nguessan, bien captée par Alexandre, la défense acrenoise parvenait à maintenir le zéro, ce qui n’était plus arrivé depuis la fin février. "À Seraing, on avait déjà livré 35 bonnes minutes. La différence ici, c’est qu’on a su montrer du caractère durant toute la rencontre. Ce n’était pas toujours le meilleur football. Mais cela passe. Cela fait aussi du bien de retrouver le zéro. Même si j’ai dû mal à comprendre comment on a pu prendre tant de goals, notamment sur phases arrêtées, alors qu’on parvient à contenir une telle armada".

Mais c’est un peu à l’image de la saison acrenoise qui a été parsemée de hauts et de bas. "Comme ce fut déjà le cas par le passé. Mais retenons qu’aujourd’hui, on remplit l’objectif maintien vu la défaite de Solières. Il y avait certainement moyen de faire mieux. Mais c’est comme cela. Profitons maintenant des derniers matchs pour poursuivre le travail et pour préparer la saison prochaine ".