Face à Molenbaix, Luingne a arraché un point qu'il ne doit qu'à lui

Le derby démarre tambour battant. Un premier tir de Reheul rase le montant de Barois, bientôt suivi par un raid de Derzelle stoppé du pied par le gardien local. Sur le contre, le corner local voit Fiston fouetter le cuir de la tête mais Ranieri s’offre une première parade de classe. On ne joue pas encore depuis dix minutes.

Ce feu d’artifice s’éteint et reprend quand la sortie de Ranieri se termine par un télescopage avec Coqu. M. Neuwart montre le point de penalty d’où Duchâtelet donne l’avantage à ses couleurs. Dans la foulée, une combinaison Petit-Tangle est loupée par ce dernier alors que Barois se montre attentif sur une reprise de la tête de Delécluse.

Si Bulteel manque de réussite sur un premier essai dévié, il profite de l’assist de V. Windal pour rétablir la parité malgré les protestations locales pour un éventuel hands préalable. On croit le score acquis à la pause mais un dernier débordement de Coqu offre le second but local à Tangle.

La seconde période voit Luingne dominer les débats mais les contres locaux créent le danger notamment via Petit. Côté visiteur, les efforts de V. Windal et Derzelle ne sont pas récompensés. Par contre, le tir croisé de Reheul fait mouche et sonne un dernier quart d’heure débridé. Derzelle se heurte à Barois, le lob de Sylla passe au-dessus, la tentative de Tangle rase le montant avant que Ranieri ne réalise une parade monumentale sur un essai de Sylla ! Un dernier tir luingnois dévié par Rei est renvoyé à même la ligne par Debuysschère !

Nul logique entre les deux protagonistes.