Face à Kain, Blaton a subi la pression avant la dépression?

Le contexte inhérent à cette opposition amenait un surplus de tension. Les deux dernières places du classement étaient toujours occupées par Kain B et Blaton à l’aube de ce match au Vert Lion. Une course contre-la-montre est engagée entre les deux formations, aux côtés de Courcelles et Mons Capitale.

L’ASTE Kain prenait la rencontre à bras-le-corps en faisant tourner la balle autour du demi-cercle des Iguanodons. Les Kainois trouvaient plus de solutions dans leur jeu pour atteindre le panier adverse. Le BCB s’est époumoné à attaquer l’anneau avec moins de réussite. Les Kainois ne rechignaient pas à l’effort physique nécessaire pour contenir leurs adversaires. Cela leur permettait de garder la main sur le match en creusant l’écart au fil des minutes.

Olivier Delattre savait que cette victoire n’est qu’une escale dans le périple menant au maintien. "La différence s’est faite physiquement avec Blaton. Nous travaillons beaucoup nos phases de jeu pour bloquer les systèmes adverses. C’est une belle victoire mais il faut déjà l’oublier pour continuer à avancer et mettre des équipes derrière pour nous sauver." Son serviteur dévoué, Jarno Lamborelle, est concentré sur les prochaines rencontres. "Il nous reste deux matchs contre les concurrents directs et le dernier contre Estaimpuis. Nous voulons tous les gagner pour être certains de se maintenir."

Le coach blatonien Thibaud Péridaens a l’impression que les éléments se liguent contre le maintien de son équipe. "Nous avons manqué de rotation. J’ai aussi trouvé que l’arbitrage était incohérent. Nous ne pouvions pas jouer notre basket. De plus, je suis persuadé que nous avons affronté Kain au mauvais moment. Cette équipe joue mieux qu’au premier tour. Nous aurons une revanche à prendre chez nous pour regoûter à la victoire."