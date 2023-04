Défaite amère pour Moen, qui n’oubliera pas la prestation de l’arbitre. "Tout bonnement scandaleuse, fulminait Greg Vandenbulcke. Il a réussi à pourrir une rencontre sans enjeu, disputée entre deux équipes qui s’apprécient." Alors que le score est de 2-1 en début de seconde période, les visiteurs égalisent à la suite d’un coup-franc. Mais l’arbitre annule le but à la stupeur générale. Pauwels rétablit la parité et l’on s’achemine vers un match nul logique. Dans les arrêts de jeu, les locaux héritent d’un pénalty et font 3-2. Alors qu’il reste quelques secondes à jouer, Leman, qui a la balle du 3-3, se fait descendre dans le rectangle. Mais l’arbitre ne bronche pas. "Je suis resté calme mais cette fin de match m’a fait sortir de mes gonds."

Beselare – Dottignies 0-2

Cottenceau délivre les siens dès la 3e, imité par Delhuvenne juste avant la pause. "On retrouve une équipe performante au meilleur moment, souriait P. De Vreese. Westrozebeke et Zonnebeke perdent des plumes, ce qui nous permet d’aborder le sprint final en tête. Nous avons notre destin en main. À nous de ne pas nous faire piéger par Winkel."

De Panne – Comines 2-2

Les Cominois ont cru revenir bredouilles. Menés 2-0 après 25 minutes, ils ont eu le bon goût de revenir au score en début de seconde, avant d’égaliser sur penalty à dix minutes du terme.

Ploegsteert – Gits 4-1

Le marquoir indique 3-0 après 23 minutes de jeu ! Sonnés, les visiteurs réduisent le score dans la foulée, mais les "Oranges" contrôleront. "D’habitude en manque de réalisme, nous avons scoré sur nos trois premières occasions. Cette belle prestation me laisse un sentiment mitigé. La satisfaction de voir que le groupe, qui sera en grande partie le même la saison prochaine, sait produire du beau foot, mais aussi une pointe d’amertume. Car enchaîner ce genre de prestation nous aurait permis de terminer plus haut."

Menin – FC Houthem 4-3

Mener trois fois en déplacement et revenir battu, ce n’est pas courant. C’est pourtant ce qui est arrivé à Houthem. C’était 3-3 à la pause. Ce sont les locaux qui l’emportent au finish, transformant un péno à 20 minutes du terme. "C’est frustrant d’être battu de cette manière, concédait Thomas Magry. Nous menons mais des erreurs nous font perdre."