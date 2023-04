D3A: Quatre hommes et un coup fin pour Tournai!

"Les joueurs de Couvin ont été payés hier, je te l’avais dit, il ne faut pas écouter tout ce qu’on entend !" Luigi Nasca était remonté comme un coucou suisse au coup d’envoi d’une rencontre importante vu le calendrier des opposants. Thambwe joue en défense centrale aux côtés de Piéraert et Dassonville alors que Lekehal occupe le front de l’attaque.

Les Sang et or entament au mieux la partie et vont assez rapidement porter le danger devant les buts d’Eugène qui sort un coup franc de Calon avant d’y aller d’une claquette bienvenue pour empêcher la tête de Destrain de faire mouche à la 19e. "Vous devez encore plus y croire, les enfants !", conseille Papy Luigi. C’est le moment que choisit N. Deppe pour trouver la tête de Pratz heureusement détournée à la 28e.

C’est au tour du duo Holuigue-Lekehal de se mettre doublement en évidence, le premier lançant le second en profondeur à la rencontre d’Eugène. Un tir à côté et un duel remporté par le dernier rempart local. Une minute plus tard, Sobry commet l’irréparable en touchant le ballon de la main, Lekehal ne se fait pas prier pour donner l’avance aux Sang et or.

Amury première !

Van Wynsberghe à la réception d’un centre de Holuigue a la possibilité unique de doubler la mise mais son envoi file à côté. Les Tournaisiens ne sont pas loin de s’en mordre les doigts, Gianquinto se jetant parfaitement pour sortir un coup franc de N. Deppe juste avant la pause avant de récidiver deux minutes après le retour des vestiaires en effectuant un superbe saut de carpe pour empêcher Davrichov d’égaliser.

Le double avertissement est compris, il n’y en aura plus que pour les Sang et or.

Le festival commence avec une échappée de Van Wynsberghe à gauche et un centre parfait pour Calon ; quelques minutes plus tard, c’est une belle transversale de Holuigue qui trouve Calon, petit caviar pour Destrain. Amury à la réception d’un coup franc de Calon loupe le plus facile. Une faute de Wackers sur Destrain permet à Amury d’ouvrir son compteur buts sur penalty à la 65e. Le calvaire s’achève avec une passe en profondeur de Holuigue pour Lekahal qui réalise le doublé.

"Les gars, on a de la chance de s’en sortir avec seulement cinq buts" disait Fabrice Lebrun, le coach local, en rentrant aux vestiaires…