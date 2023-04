EHC Tournai: Merlin Rosier (7), Louis Denays, Tanguy Lefebvre, Valentin Dassonville, Simon Devemy (2), Arthur Huart (3), Hugo Federspiel (1), Adrien Volglaire (7), Marc Mwamba, Nazim Maamir (12), Tom Bonnet, Nassim Haouari.

Vaincu en phase classique, la seule victoire adverse de la saison, et gagnant d’un seul but à l’aller, Tournai avait une petite revanche à prendre sur Merksem, afin d’éviter que cela devienne sa bête noire de la saison. Cette fois, la victoire fut large et ne souffrait d’aucune contestation. Et pourtant, l’Estu ne se présentait pas dans les meilleures conditions. " Tom Bonnet s’est cassé le nez vendredi à l’entraînement, regrette Romain Poix. On n’était donc que douze, avec seulement quatre arrières. Malgré le manque de rotation, la défense est très bien rentrée dans la rencontre. D’habitude, Merksem parvient toujours à trouver des petites failles. Ici, ils n’y sont pas arrivés. Simon Devemy, notamment, a livré une grosse prestation. Louis Denays était aussi très bon dans ses cages.

Cela nous a permis de profiter de notre arme favorite: les contre-attaques rapides. Au fil de la première mi-temps, on a aussi réussi nos attaques placées. Cela nous a permis de rentrer avec un avantage de +7 à la pause (13-20)".

Rester invaincus

Le coach tournaisien restait toutefois méfiant, sachant que l’adversaire jouait sa toute dernière chance de maintien. "C’est pourquoi il était important de rapidement créer un écart. Durant le second acte, on a parfois connu des petits trous de concentration. Mais on n’a jamais été mis vraiment en danger. Quand Merksem revenait à cinq buts, on parvenait à trouver la bonne accélération pour reprendre notre confortable avance. Malgré le manque de rotations, on a été sérieux durant toute la rencontre. Dans le dur, on a su prouver notre valeur. On voulait une petite revanche contre Merksem dont on reste la seule victoire de la seule saison. Ici, on a montré qu’il y avait un véritable écart entre les deux noyaux".

Prolongé de deux ans en fin de semaine, Romain Poix a donc parfaitement fêté la bonne nouvelle. "On parvient à poursuivre notre belle série de victoires entamée en fin janvier. On avait annoncé vouloir être invaincu en play-down, on est toujours dans le coup. Il nous reste un match à bien négocier contre Gand qui s’est sauvé ce week-end. On verra dans quel état l’opposant va se présenter".